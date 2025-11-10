Andalucía como ejemplo para derrotar al sanchismo

El XVII Congreso del PP de Andalucía confirmó a Juan Manuel Moreno como el líder llamado a revalidar en las urnas la mayoría absoluta obtenida en las últimas elecciones. La reelección de Moreno por mayoría aplastante se daba por hecha, pero el acto congresual de los populares andaluces ha supuesto también una inyección de energía a todo el Partido Popular, con las miras ya puestas en las próximas convocatorias electorales.

Alberto Núñez Feijóo aprovechó la oleada de entusiasmo vivida en Andalucía para fortalecer su imagen electoral en unos momentos ciertamente complicados. La dimisión de Carlos Mazón y el adelanto inesperado de las elecciones extremeñas han complicado los planes del líder popular de cara a su propia candidatura para presidir el Gobierno de España. En ese contexto, la euforia vivida este pasado fin de semana en Sevilla y la solidez del proyecto político del PP andaluz, que se encamina hacia una nueva victoria electoral con posibilidad de reeditar la mayoría absoluta, son dos elementos que contribuyen sin la menor duda a impulsar la imagen del PP en toda España.

Feijóo pidió que "no se interrumpa la estabilidad de un gobierno que ha trabajado desde la honestidad y la decencia", en referencia al Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha puesto como ejemplo de su propio proyecto político asegurando que "España necesita también que gane ese tipo de política, la que une al pueblo, la que sirve a todos y no sólo a uno y su banda".

En un discurso trufado de claras referencias nacionales, Feijóo recordó que "También en Andalucía parecía normal la corrupción y la prostitución pagada con dinero público. Y Andalucía no se resignó como España tampoco lo va a hacer. Porque un presidente del PP recuperó la honestidad y la decencia en Andalucía, al igual que un presidente del PP va a recuperar la honestidad y la decencia en España", un mensaje que apuesta por exportar el modelo de éxito político del PP andaluz de cara a afrontar el reto de llegar a La Moncloa.

Tras su reelección clamorosa como presidente de los populares de Andalucía, Juan Manuel Moreno puso a disposición de Feijóo el capital político y orgánico de la primera comunidad autónoma por número de habitantes para derrotar definitivamente al PSOE en las próximas generales. "Por la vía corta o la vía larga", aclaró el presidente andaluz, en referencia a un posible adelanto electoral, dada la extrema precariedad política de Sánchez tras el abandono interesado de su socio de referencia, el prófugo Puigdemont.