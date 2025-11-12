El acuerdo PP-Vox, deseable e inevitable no sólo en Valencia

Tal y como advertíamos hace unos meses, la principal tarea y deber de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sin ser otro que articular un acercamiento y entendimiento entre PP y Vox, sigue pendiente. Algunos podrían pensar que esa irresponsable dejación a la hora de hacer una labor de pedagogía y de comunicación en defensa del derecho, el deber y la extrema necesidad de que estas dos formaciones, llamadas a entenderse, lo hagan, tendría tiempo de ser revertida si las elecciones generales se celebran en 2027, según dicta el Manual de Resistencia del presidente del Gobierno. Sin embargo, ahí están el adelanto electoral en Extremadura para dentro de poco más de un mes o la necesidad de nombrar a un sustituto a Mazón en la presidencia de la Comunidad Valenciana dentro de unos días para saber que trabajo hecho no corre prisa.

Así, este martes se ha sabido que Feijóo ha designado a Juan Francisco Pérez Llorca como sustituto de Mazón, pero esta es la hora en la que se ignora si Vox apoyará su investidura cuya fecha de celebración ha de ser fijada en un plazo no superior a seis días. En caso de que resulte fallida, hay dos meses de plazo para llegar a un acuerdo. De no ser así, 54 días después se disolverán las Cortes valencianas y se convocarán elecciones.

A partir de ahora, Vox iniciará las conversaciones con Pérez Llorca para poner sus condiciones de cara a la investidura, entre las que se encuentran, según ha manifestado Abascal, aceptar el pacto ya firmado con Mazón para rechazar el Pacto Verde europeo y combatir "la inmigración masiva". Aunque a estas se podría sumar nuevas exigencias, no parece que estas condiciones que ha planteado Vox no sean del agrado del electorado de ambos partidos, por lo que si el PP pide al partido de Abascal "altura de miras" para resolver la situación no estaría de más que Feijóo y Pérez Llorca miren también a su propio electorado para descubrir, sin complejo alguno, los muchos puntos de acuerdo que le une al electorado de Abascal.

A este respecto también cabe pedir a Vox que no se deje llevar por la tentación de provocar un adelanto electoral habida cuenta de la subida que le pronostican los sondeos. Más que nada porque esos mismos sondeos siguen dando ganador al PP y porque, aun en el absolutamente improbable caso de que los de Abascal pudieran dar el sorpasso al partido de Pérez Llorca en la Comunidad Valencia, esa necesidad de entendimiento entre ambos partidos seguiría estando intacta tras el hipotético adelanto electoral.

Ahora bien. Lo que el PP puede ir olvidándose de una vez, tanto en la Comunidad Valenciana, como en Extremadura, como en 2027 en España, es que Vox le entregue gratis et amore sus votos o que la prensa en general, y la de izquierdas muy en particular, bendiga sus acuerdos con la formación conservadora: Ceda poco o mucho, la izquierda dirá siempre que el PP se ha entregado a la "extrema derecha", cantinela a la que los de Feijóo deberían hacer caso omiso.

Lo que es innegable es que los ciudadanos en los sondeos dan una amplia mayoría absoluta a PP y Vox en Comunidad Valenciana, en Extremadura y en España y que ese mandato no lo deben desbaratar ni los complejos ni los maximalismos de las élites de ambos partidos. Esperemos que esta vez no suceda y que la Comunidad Valenciana sea el reinicio de un entendimiento sin el cual no habrá alternativa al socialcomunismo aliado al separatismo que todavía gobierna en España.