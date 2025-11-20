Sánchez no caerá por Cerdán y la Paqui

Se le conoce por las iniciales M. M., tiene 22 años, figura inscrito como residente en el padrón de Sant Boi de Llobregat, municipio limítrofe con Barcelona, y carece de oficio conocido. Pero si acaba de acceder a esa efímera variante de la gloria a la que se llega tras aparecer en la prensa, aunque sólo se trate de la local como en su caso, es porque ha logrado el récord de acumular, él solito, 225 denuncias policiales y 31 detenciones. Si bien lo más notable de su precoz carrera delictiva es que todavía no ha pasado ni un solo minuto dentro de cárcel alguna.

Una feliz impunidad multirreincidente que el hiperactivo M. M. tiene que agradecer a su especialización profesional dentro del campo del delito. Y es que su ámbito de actuación ilegal se circunscribe de modo exclusivo a las okupaciones de inmuebles ajenos, actividad que realiza para su posterior explotación mercantil en régimen de traspaso a otros violadores de la ley interesados en disfrutar de una vivienda libre de costes recurrentes por arriendo. Sucede que el afortunado M. M. goza del privilegio que le otorga el oportuno olvido en que incurrieron los legisladores de la mayoría cuando se aprobó, en 2022, la agravante de multirreincidencia en el Congreso.

Pues resulta que entonces se acordó que la figura no fuese de aplicación a todos los delitos catalogados como leves, grupo al que pertenecen las okupaciones de pisos y casas llevadas a cabo por ese fulano. De momento, ha okupado unos doscientos inmuebles, pero dispone de tiempo sobrante para okupar doscientos mil. A fin de cuentas, lo peor que le pudiera ocurrir a M. M. si se anima a ponerse con la labor sería pagar una multa. Pues, como ya se ha enunciado ahí atrás, la reincidencia sólo cuenta como agravante para ciertos delitos menores – como el hurto –, no así en las usurpación de bienes inmuebles. Sánchez no caerá por Cerdán y los desmedidos excesos de la Paqui con la tarjeta de El Corte Inglés, sino por casos como el de M. M.