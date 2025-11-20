Del 'tres per cent' al 2%, pero en toda España

En el partido de Puigdemont, Santos Cerdán es otra víctima de la justicia franquista cuyo delito es haberse relacionado con los independentistas. Y es que el capo socialista de las mordidas del 2% fue quien firmó en nombre del PSOE el acuerdo de investidura con Junts que incluyó la amnistía y la capitulación del Estado de derecho y de la unidad de España para mantener a Sánchez en Moncloa. Una lectura del "Acuerdo de Bruselas" del 9 de noviembre de 2023 a la luz de lo que se sabe ahora de Santos Cerdán aporta matices muy significativos. La mano derecha de Sánchez en el partido tenía el encargo de conseguir el "sí " de Puigdemont y donde Jordi Turull, el secretario general de Junts, decía que España es un Estado invasor en Cataluña, Cerdán respondía a veces "vale" y a veces "dale". Siempre que sí.

Turull y Cerdán se entendían bien. Uno, del partido del 3%. El otro pedía el 2%, pero en toda España, no sólo en Cataluña. Hablaban el mismo idioma. En español. Fue dejar de viajar Cerdán a Suiza para vender el Estado a Puigdemont y empezar a protestar el prófugo por los retrasos de Sánchez en los pagos.

A todas estas, la de contorsiones que tendría que hacer Sánchez para no ver lo de Cerdán, la señora reventando tarjetas en los grandes almacenes, los pisazos y eso que dice la UCO. Hay que ver este presidente qué confiado que es, ¿verdad? Y pensar que hubo un tiempo en que todos iban en el mismo auto. Koldo, al volante. Santos, en el asiento del copiloto y Pedro y José Luis, detrás.

Visto el panorama, a Sánchez le va que ni tan mal. A Cerdán le acaban de excarcelar, a Ábalos le pide 24 años de cárcel la Fiscalía Anticorrupción por las mascarillas y Koldo, pues se ríe de todo mientras asa chistorras de verdad, no billetes de quinientos euros. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué pasa, que si no hay prostitutas todo vale? Por no hablar del fiscal, del hermano, de la mujer y del mico de Puerto Rico. No tiene ningún sentido.