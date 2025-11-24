Pedro "cree", y yo también

Dice Pedro que cree en la inocencia del fiscal general del Estado: "Creo en la inocencia del Fiscal del Estado". De la misma manera que Pedro Sánchez cree, yo también creo que García Ortiz no es culpable, sólo testaferro del verdadero culpable, del instigador que se ha servido para agitar sus vendettas políticas contra Isabel Ayuso: su obsesión. Como creo que el Fiscal General del Estado es un pringao que ha pagado en carne propia, por servilismo y prebendas, la condena que debería haber recaído en otro.

Si de lo que se trata ante una sentencia del Tribunal Supremo por parte del presidente del Gobierno de un Estado democrático, es creer o no creer, y no en acatar la separación de poderes obligado por la ejemplaridad que debe a la ciudadanía, entonces cualquier españolito de a pie tiene derecho a estar convencido de que él es el responsable, no sólo del delito de revelación de secretos de su Fiscal General (que no del Estado), sino de todos los delitos de sus colaboradores que le han aupado y arropado desde que cogió un Peugeot, mintió en una moción de censura, corrompió al CIS y al TC para comprarse los indultos de los EREs de Andalucía y su propia presidencia con la Ley de Amnistía, sin la cual nunca hubiera sido presidente. Esos colabores necesarios desde Ábalos, a Santos Cerdán, desde Koldo, a su propia mujer, junto a toda esa pléyade de periodistas mercenarios que alimentan "su relato" para mantenerse en el poder a toda costa. Y a costa de la credibilidad de la política y de las instituciones democráticas. Sin desdeñar el riesgo para la paz social entre españoles y el deterioro de la unidad de España como garantía de igualdad y libertad.

Como creo convencido, que alguien que actúa como un caudillo, controla todo y a todos como un mafioso, y se rodea de casquería humana sin principios ni moral, es capaz de hacernos creer que son a otros a los que se les fue la mano, cuando fue él, el que encabezó la reunión secreta con Arnaldo Otegui de Bildu en un caserío del País Vasco antes de la moción de Censura de 2018, junto a Santos Cerdán y Koldo. Este último los recogió en coche y Antxon Alonso organizó la reunión. La sagrada familia al completo. Como creo, que eso se parece más a una reunión clandestina de etarras, que de representantes de una democracia transparente. Si se trata de creer, por qué no creer lo que se deduce de hechos clandestinos reales.

Y si tanto respeta las sentencias judiciales, ¿por qué no creer en este caso, que él y la pandilla de mafiosos que le rodean son los que están alentando manifestaciones de los ciudadanos contra el Tribunal Supremo para aumentar la polarización que encienda el odio y ciegue la razón de los votantes? ¿Es de recibo que el Gobierno y su presidente manejen en la sombra la deslegitimación de los Tribunales..? ¿Qué no lo sé?, pero lo creo; si mi presidente tiene derecho a creer, ¿por qué no el resto de ciudadanos? Porque si lesivas son las creencias de este ciudadano para la credibilidad del gobierno y su presidente, ¿qué no será la deducción diabólica de sus declaraciones?: O bien los magistrados del Tribunal Supremo han errados al emitir la sentencia, o bien la han dado a sabiendas que estaba infundada. En el primer caso es arrojar a la más alta institución judicial al ridículo intelectual, pero si han prevaricado, están delinquiendo. En uno y otro caso, no parece temer que sus insinuaciones vayan a deteriorar la separación de poderes y a la propia democracia.

Y para terminar con tanta creencia, estoy convencido, ¡vamos!, creo, que en cuanto pueda pactar la impunidad, indultará al delincuente García Ortiz, y a cuentos condenados le sigan. No se sorprendan, ya lo ha hecho antes. Pero ahora, en nombre de "la soberanía popular" (Átense los machos) ¿Cómo no creer que el caudillo está dispuesto a enmendar a los Tribunales en todos los casos que "cree" que han emitido una sentencia contraria a sus creencias?

CODA: Y entre tanto carajal, todavía tiene tiempo de intoxicar con insidias. "A mí no me habrán escuchado decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la Sala segunda , que es la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás". Insidioso, creo yo que es, como cree él en lo que más le conviene en cada momento.