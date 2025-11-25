Lo del Fiscal fue la jugada mal calculada

El ministro Urtasun pronostica que cuando llegue el momento de ir a las urnas, "los españoles se acordarán de las maniobras que se realizaron para tumbar al Gobierno". Se refería al fallo condenatorio contra el ex Fiscal General, pero las maniobras para tumbar al Gobierno que han resultado más exitosas son las que ha comandado el propio Gobierno. La más destacada, absurda y estúpida de todas es seguramente la que ha acabado con García Ortiz, un hombre sin carácter, incapaz de negarse a hacer lo que le pidiera el partido que le puso en el cargo y dispuesto, en su servicialidad, a inmolarse. Fue absurdo montar la que montaron por un detalle menor y fue estúpido pensar que revelar información confidencial no iba a pasar factura. Pero los que están en el poder tienden a creerse impunes y los que se ponen histéricos viendo una noticia no piensan.

Cuando un tiro sale por la culata, lo más prudente es retirarse y a otra cosa. Los imprudentes no hacen eso. Quieren sacarse la frustración y se lanzan a por otro fracaso. El nuevo fracaso que están preparando va de movilizar a las masas contra el Tribunal Supremo, algo que sólo decirlo suena a imposible más que a improbable. El aperitivo ha sido descorazonador. Los movilizados fueron unos cientos en Madrid (y bastantes menos en Santiago y Coruña) y no tiene pinta de que Balta Garzón y Lola Delgado, cogidos de la mano como si fueran los adolescentes que no son, puedan liderar un remake de los indignados del 15M, y acampar delante del Supremo hasta que el Supremo no pueda más y dimita. Yo no lo veo. Ni veo que vayan a conseguir masa crítica para manifestaciones bajo la pancarta del "no al lawfare", lema que muy popular no parece. La tercera edad, que es lo que moviliza el PSOE, ya no está para estos trotes, Sumar está sin fuelle y Podemos no existe.

Hay que vivir en un mundo de fantasía Disney para creer que por un ex Fiscal se va a organizar la revolución de diciembre. Octubre es el mes, y ya pasó. No se puede hacer de García Ortiz un héroe del pueblo, un mártir de la izquierda, una figura carismática por la que se van a hacer huelgas generales y manifas masivas. Simplemente, no es posible. Y esto de que partidos del Gobierno llamen a movilizarse contra una sentencia del Supremo, mejor que no se vea mucho. Aún seguimos en una UE donde es un valor fundamental el Estado de Derecho. Los españoles no se caracterizan por salir a defender a capa y espada al Gobierno de turno y menos, frente a sentencias de los tribunales. Un Gobierno envuelto en escándalos de corrupción no ofrece tampoco el mayor atractivo. Quiere hacerse la víctima de la derecha para compensar la falta de entusiasmo que provoca, pero vuelve a equivocarse. Dijo Urtasun, sobre el fallo condenatorio, que "alguien no ha calculado bien la jugada". Fue el Gobierno el que calculó mal la jugada y, de nuevo, muestra que elige mal sus batallas.