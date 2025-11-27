Socialismo en estado puro

Francisco Salazar era un "pata negra" del sanchismo hasta su último y frustrado ascenso, cuando el amado líder pretendió incrustarlo en la secretaría de Organización del partido como secretario de Análisis y Acción Electoral y adjunto de Rebeca Torró, que, por si no se acuerdan, es la sustituta de Santos Cerdán en el PSOE. Nada más trascender el propósito de Sánchez, mujeres del partido y de Moncloa afirmaron que Salazar era todo un rijoso, que practicaba el acoso sexual y el abuso de poder, que se distinguía por su comportamiento machista y por sus secreciones salivares. Todo esto sucedía entre los audios de José Luis Ábalos sobre las características de las prostitutas que se contrataban con dinero público y el cese de Cerdán tras un informe de la Guardia Civil sobre sus mordidas.

Hasta ese momento, Salazar era uno de los hombres fuertes del presidente en el complejo de la Moncloa, pieza fundamental en la sala de máquinas del sanchismo, un fontanero de primera. Y a partir de ese momento, un apestado, el tipo que no daba el perfil del nuevo socialista feminista. Como, a veces, pasa, ninguna mujer se había presentado en un juzgado para denunciar al compañero Salazar, pero todas las compañeras del partido se sintieron solidarias con las acusadoras. Total, que a Sánchez no le quedó más remedio que prescindir de su asesor. No era sostenible sustituir a Cerdán por una mujer pero colocarle a dicha mujer, a modo de tutor, al típico babas que después de una reunión propone ir de copas y "lo que surja".

Corría el pasado mes de julio cuando la carrera de Salazar tocó techo y se desplomó con estrépito. Pero hete aquí que Sánchez no olvida a los suyos y cinco meses después va a recuperar al amigo Salazar a través de una consultora para que le asesore como antes y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué les contará Pedro Sánchez a las compañeras que acusaron a Francisco Salazar de acoso sexual y laboral?

Pero la historia no acaba con la recuperación del bueno de Paco y sus consejos. Resulta que la Guardia Civil investiga si nuestro hombre cobró 2.000 euros al mes del Ayuntamiento de Dos Hermanas por no ir a trabajar como técnico municipal. Un grande, Salazar. Otro estajanovista del PSOE, pero al revés. Ni un día sin cobrar, ni un día sin no ir a trabajar. O tal vez se trataba de un sobresueldo y Salazar trabajaba mucho, pero en otro sitio donde cobraba más. Puro socialismo. Manteca como para asar una vaca o como aquel directivo de la Junta de Andalucía socialista que pagó 32.556 euros en diez clubes de alterne con su tarjeta "oficial" y admitió en un juicio haber sacado 350.000 euros a través de cajeros automáticos durante siete años.

El caso es que Pedro Sánchez no ha dejado atrás a su fiel Salazar, otro héroe del socialismo andaluz que tantas glorias ha dado a España.