Es el PSOE el que ha entrado en la cárcel

Resulta absolutamente hilarante que el PSOE hable de José Luis Ábalos como si se tratase de un desconocido militante de una pequeña agrupación lejana, como si sus correrías presuntamente delictivas hubiesen sido posibles sin que fuese el secretario de Organización del partido en el poder y el ministro de Transportes.

Por otro lado, Ábalos no está solo en esta "organización delictiva", tal y como la ha calificado el Supremo: su entrada en la cárcel de Soto del Real ha estado a punto de coincidir con la salida de Santos Cerdán, su sucesor en la Secretaría de Organización del partido.

Más aún: no se trata solo de cargos orgánicos, aunque sean los más altos, sino también de hombres de absoluta confianza del presidente del Gobierno y secretario general del partido. Y no lo decimos nosotros, así lo expresaba el propio Pedro Sánchez, en este caso respecto a Cerdán: "Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores".

Y por si lo anterior no es bastante, mientras tanto la Audiencia Nacional investiga la financiación del PSOE, que tiene toda la pinta de ser ilegal, después de que todos hayamos escuchado hablar de chistorras, lechugas y soles y después de que todos hayamos visto los sobres llenos de dinero y con membrete del partido que se repartirían en Ferraz.

No, no es un caso aislado y no son las corruptelas de unos pocos golfos: el que ha entrado en prisión este jueves es el PSOE, un partido cuya cúpula estaba podrida y cuyo máximo responsable ha mantenido un comportamiento absolutamente inmoral en lo público, pero también en lo personal: ahí están las corruptelas de sus familiares más directos.

Lo hemos dicho ya en mil ocasiones, pero en un día como este jueves es necesario repetirlo una más: más allá de las responsabilidades legales que se acaben derivando de todo esto, que las habrá y muy graves, ya hay unas responsabilidades políticas de extrema gravedad y cualquier gobierno medio decente de cualquier democracia occidental habría caído hace mucho tiempo.

Por último, algo que también conviene recordar en un día con tanto significado político como este es que si ante este panorama la oposición no es capaz de dejar de lado sus diferencias y actuar de forma coordinada España tiene otro grave problema y, en una hora tan oscura como esta, lo último que necesitamos es sumar a los muchos problemas que nos causa el Gobierno otros de la oposición.