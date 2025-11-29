Yuri, plis, que Putin llame a Trump y Ábalos coaching literario

Y Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO, reunió a los guardias civiles que habían investigado a los dirigentes socialistas hoy encarcelados y leyó a Séneca: "Fecunda materia tuve en el primer libro, oh Novato, porque es cosa fácil seguir al vicio en su rápida pendiente: ahora debemos tratar cuestiones más delicadas". (Lucio Anneo Séneca. De la ira, Libro segundo). Al entrar en su celda, en la cárcel de Soto del Real, José Luis Ábalos y Koldo García, vieron esta sentencia que algún recluso dejó escrita en una pared a modo de bienvenida: "¿No ves que las riquezas más grandes van acompañadas siempre de las iras mayores?" (Séneca, obra citada).

La agencia de noticias Bloomberg News publicó el pasado 25 de noviembre la transcripción de la conversación entre Yuri Ushakov, asesor principal de política exterior de Vladimir Putin y el promotor inmobiliario Steve Witkoff. Este señor interpreta el papel de enviado especial de Estados Unidos para rendir y repartirse Ucrania. Hablaron, el 14 de octubre, durante poco más de cinco minutos La agencia no sugiere el origen de la filtración. En una hábil estrategia negociadora el estadounidense le ofrece al ruso lo que este quiere y le pide que, antes, Putin llame a Trump y le adule un poquito.

Steve Witkoff: Yuri, Yuri, esto es lo que yo haría. Mi recomendación.

Yuri, Yuri, esto es lo que yo haría. Mi recomendación. Yuri Ushakov: Sí, por favor.

Sí, por favor. SW.: Haría la llamada (de Putin a Trump) y simplemente reiteraría que felicitan al presidente por este logro (se refiere al Plan de Gaza), que lo apoyaron, que lo respetan porque es un hombre de paz y que están muy contentos. Así que diría eso. Creo que sería una muy buena decisión.

Haría la llamada (de Putin a Trump) y simplemente reiteraría que (se refiere al Plan de Gaza), que lo apoyaron, que lo respetan porque es un hombre de paz y que están muy contentos. Así que diría eso. Creo que sería una muy buena decisión. YU.: Bueno, bueno, amigo… Oye, Steve, estoy de acuerdo contigo en que le felicite. Dirá que el Sr. Trump es un verdadero pacifista y demás. Eso dirá.

Bueno, bueno, amigo… Oye, Steve, estoy de acuerdo contigo en que le felicite. Dirá que el Sr. Trump es un verdadero pacifista y demás. Eso dirá. SW. : Esto creo que sería increíble.

: Esto creo que sería increíble. YU.: Vale, vale.

No acaba aquí el desparpajo del enviado trumpetero. Hecha la lisonja, sugiere que añada: "Sabe, señor presidente (el que habla es Putin), Steve y Yuri discutieron un plan de paz de 20 puntos muy similar, y creemos que podría ser algo que impulse un poco el proceso. Estamos abiertos a ese tipo de cosas". Es sorprendente cómo son la negociaciones entre las grandes potencias. El americano le pide al ruso que Putin le haga la pelota a su jefe y que, de paso, le diga que ambos son unos fantásticos negociadores.

SW.: Yuri, creo que el presidente me dará mucho margen y discreción para llegar a un acuerdo.

Yuri, creo que el presidente me dará mucho margen y discreción para llegar a un acuerdo. YU.: Ya veo...

A continuación, Steve le confiesa su plan para acabar con la guerra.

SW.: Ahora bien, entre usted y yo, sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk (para Rusia) y quizás un intercambio de tierras en algún lugar. Pero, no hablemos así (de manera vulgar, se entiende)… digo que hablemos con más optimismo, porque creo que vamos a llegar a un acuerdo. (Traducido: apuñalamos a Ucrania y lo vendemos como si fuese un gran éxito por la paz). El ruso responde encantado.

Ahora bien, entre usted y yo, sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk (para Rusia) y quizás un intercambio de tierras en algún lugar. Pero, no hablemos así (de manera vulgar, se entiende)… digo que hablemos con más optimismo, porque creo que vamos a llegar a un acuerdo. (Traducido: apuñalamos a Ucrania y lo vendemos como si fuese un gran éxito por la paz). El ruso responde encantado. YU.: Ok, eso suena bien. Suena bien.

El pasado 18 de noviembre, cinco días antes de que Bloomberg publicase la conversación entre Ushakov y Witkoff, un funcionario estadounidense informó sobre el Plan de 28 puntos propuesto por la administración americana. Un documento elaborado tras las conversaciones entre el promotor inmobiliario metido a estratega internacional y el enviado de Putin. Ya se hacen ustedes una idea de quién se lleva el gato al agua.

Según la propuesta, Ucrania sería un débil Estado neutral. Al albur de nuevas agresiones rusas. Con imprecisas garantías de seguridad por parte de sus aliados occidentales y muy disminuida en su capacidad de defensa. Las regiones de Donetsk y Luhansk, junto con Crimea, serían reconocidas de facto como rusas. Ucrania se retiraría de la parte de Donetsk que controla. Rusia conservaría las partes de las regiones de Jersón y Zaporiyia que ocupa. Putin también lograría limitar el poder occidental. El plan descartaría el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania y cualquier expansión de esa alianza militar. A Moscú se le aliviarían gradualmente las sanciones y se reintegraría al comercio mundial en un momento en que su economía se encuentra en su punto más débil desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Rusia sería invitada a reincorporarse al Grupo de los Ocho y, en última instancia, a firmar acuerdos de cooperación económica con Estados Unidos.

¿Y Ucrania qué consigue? El fin de la guerra y entrar en un periodo de inestabilidad política. El plan exige la celebración de elecciones en un plazo de 100 días, lo que podría derrocar a Zelenski. El matón que ocupa la Casa Blanca le dio un ultimátum y el pequeño y humilde presidente de Ucrania le respondió: "Lucharé para que, entre todos los puntos del plan, dos no falten: la dignidad y la libertad de los ucranianos. Porque todo lo demás se basa en eso: nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra tierra, nuestro pueblo y el futuro de Ucrania".

Zelenski resistió la amenaza y los líderes europeos estuvieron a la altura. Ahora, el secretario de Estado Marco Rubio intenta enmendar la pifia de Steve Witkoff y de Jared Kushner, yerno de Trump y también promotor inmobiliario, que participó en la elaboración del documento. Sobre el ultimátum, el secretario Rubio dijo que el objetivo real era llegar a un acuerdo "lo antes posible". La propaganda rusa difunde que hay divisiones en la administración americana. Normal.

Recordarán ustedes que nada más ingresar en Soto del Real, Santos Cerdán montó un club de lectura. Tras su salida, entre los reclusos lectores cundió el desanimo y las dudas sobre la continuidad de tan interesante iniciativa. Pues tengo buenas noticias. Fuentes cercanas a Koldo me confirman que nuestro hombretón se ha comprometido a mantener el club. Está pendiente de que Ábalos sea el coaching literario. Su primer proyecto, si nada se tuerce, será un workshop (que es como llaman los horteras a un cursillo) sobre literatura erótica.