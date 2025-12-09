Un machista en la corte de Mr. Handsome

Del espíritu con el que actúa el partido contra el acoso sexual en sus filas da cuenta una pieza que acaba de aparecer con la firma de tres dirigentes y el título "Mujeres del PSOE: desde la conciencia feminista". Será mala conciencia. El artículo tiene una extraña característica, que recuerda a aquellos tiempos, tiempos oscuros, suelen decir los socialistas de hoy, en los que había que leer entre líneas. Porque en ninguna de las que tiene la pieza, todas bien rellenas de lengua de madera de la más plúmbea especie, aparecen el nombre y el caso que han despertado la dormida conciencia de las llamadas mujeres del PSOE. En ninguna. El nombre de Francisco Salazar, el hombre que llevaba seis años en el círculo rojo de Moncloa haciendo comentarios salaces y proposiciones indecentes, sencillamente no aparece. Se omite. Si no fuera por los links que pone el diario donde publican la pieza, nadie sabría a qué viene. Aunque por eso mismo se sabe de qué va.

El partido que manda al cadalso a cualquier hombre por cualquier cosa que tilde de machista es un partido que extiende sobre el machista propio un violáceo manto encubridor. Seis años en Moncloa comportándose como si allí tuviera un harén, pero nadie sabía nada. Ocho años desde las primarias en las que el tipo estuvo codo a codo trabajando - es un decir - con el premiado, y haría apaños en Andalucía para cerrarle el paso a la rival Susana, y nadie se enteró de sus costumbres. Cinco meses desde que afloraron unas denuncias anónimas de afectadas y ninguna sale adelante, porque todas desaparecen en el agujero negro informático. El canal antiacoso del partido es, como el partido, una impostura. Como la pieza de las tres marías. A cualquier hombre lo crujen por la más mínima transgresión, pero a su transgresor lo protegen. Ellos y ellas, por igual. Más ellas, con su conciencia feminista. La conciencia sirve para tapar.

Hablan de "error", qué benévolos consigo mismos; piden "calma y paciencia", cuando a otros los ajustician al minuto; dicen que son "inflexibles", pero sólo con los ajenos al partido. Cuanto más arriba, más silencio y más cuidado. Omertá. Si lo de un Salazar sale a la luz, caso aislado. Dicen que el machismo es estructural y con eso, ya está, se justifica que lo tengan dentro: en todas partes cuecen habas. Cómo es que hay tantas habas en la olla de Sánchez, eso no lo pueden ni preguntar. La guardia de corps que reunió es una colección de museo. De los horrores y de los errores. Esos partidarios de abolir la prostitución, pero no ahora, que la noche es joven, esas erradicadoras del machismo ajeno y protectoras del propio o esas que mandan a la hoguera a los "negacionistas" pero llaman compañero ejemplar al acosador amigo. Ahora les preocupa perder el voto femenino, que vete a saber, pero ya están maquillando a Mr. Handsome.