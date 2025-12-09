La Estrategia de Seguridad Trumpetera contra la madrastra Europa

Cosas del destino, que tiene su guasa, hacer coincidir la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los USA (ESN-USA) con el abrazo que le arreó Narendra Modi, primer ministro de la India (1.465 millones de almas) al autócrata Vladímir Putin nada más descender éste del avión. Los que entienden de geoestrategia (esos que pronosticaron la rendición de Ucrania en una semana) afirman que Modi rompió el protocolo para agradar al ruso y dedicarle a Trump una peineta, que en inglés se dice 'To give someone the bird'. Sucedió el 4 de diciembre.

Los trumpeteros escriben en la Estrategia de Seguridad: "Debemos seguir mejorando las relaciones comerciales con la India para animar a Nueva Delhi a contribuir a la seguridad del Indo-Pacífico…". Y pensaron que la mejor manera de "mejorar las relaciones" era duplicar losaranceles (hasta un 50%) a las exportaciones indias. Los castigaban por comprar petróleo ruso. El sopapo se lo dieron con la Declaración conjunta tras la 23.ª Cumbre Anual India-Rusia: "Los Líderes evaluaron positivamente las relaciones mutuamente beneficiosas que abarcan todas las áreas de cooperación, incluyendo la política y estratégica, la militar y de seguridad… Destacaron la cooperación actual y potencial entre empresas indias y rusas en áreas como petróleo y productos derivados, refinoy tecnologías petroquímicas". No parece que se den por aludidos. Y el ruso terció: "Si Estados Unidos tiene derecho a comprar nuestro combustible (nuclear), ¿por qué no debería tener la India el mismo privilegio (con el petróleo)? Putin denuncia la hipocresía de Trump", titulaba India Today.

Por lo mismo que se castiga a la India, se premia a Hungría. El pasado 8 de noviembre, el "patriota" Viktor Orban, primer ministro magiar y benefactor de Abascal, se reunió con Trump y éste, que apoya todo lo que huela a extrema derecha y desestabilice a la Unión Europea, le autorizó a seguir comprando petróleo putinesco. "La exención total de sanciones para los gasoductos TurkStream y Friendship. Seguiremos ofreciendo a las familias los precios de la energía más bajos de Europa. ¡Gracias, señor Presidente!". Al oír esto, el presidente giñó un ojo, el derecho.

El Pueblo Elegido. "El objetivo del Gobierno estadounidense es garantizar los derechos naturales otorgados por Dios a los ciudadanos estadounidenses", se lee en la ESN-USA. Y si a ese objetivo le añadimos que "Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación adquiera un dominio tal que pueda amenazar nuestros intereses"… pues pongámonos en lo peor. ¿Por qué no va a pensar lo mismo un chino de Pekín o un ruso de Moscú?¿Es que Dios no quiere a los angelitos amarillos, parafraseando a Machín?

Trump dice en su Estrategia que tiene "la economía más fuerte, dinámica, innovadora y avanzada del mundo". Los ciudadanos contestan: según la Encuesta de Fox News, los votantes dicen que la Casa Blanca está haciendo más daño que bien a la economía. "Alrededor del 76% tiene una visión negativa de la economía. Esto es peor que el 67% que opinaba así en julio y el 70% que decía lo mismo al final del mandato del expresidente Biden".

Los estrategas afirman que para conseguir sus objetivos tienen, entre otras muchas maravillas y prodigios, el ejército más poderoso y, pálpense ustedes la cartera, el sistema financiero y los mercados de capitales líderes en el mundo. ¿Se acuerdan?: A las 1:45 del 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers pidió la protección de quiebra, la mayor bancarrota en la historia de Estados Unidos. Fue el cuarto banco de inversión tras Goldman Sachs, Morgan Stanley y Merrill Lynch. El 18 de septiembre, el entonces Secretario del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente de la Fed, Ben Bernanke, pusieron 700.000 M$ del contribuyente para rescatar a estos artistas del timo. Bernanke afirmó: "si no implementamos esto, puede que no tengamos economía el lunes". El pasado 14 de octubre Reuters alertaba de que las quiebras del sector del automóvil provocan un nuevo escrutinio de los riesgos crediticios de Wall Street. Los datos muestran que un número récord de prestatarios de alto riesgo no pagan elpréstamo por la compra de su automóvil. ¿Habrán hecho la misma ingeniería financiera que con las hipotecas subprime?

En la Estrategia de Seguridad solo hay una malvada. Ni China, ni Rusia. La mala, malísima es la Unión Europea. Una madrasta que obliga a sus hijastros a renunciar a sus tradiciones y reprime sus libertades. "Estados Unidos se opondrá a las restricciones antidemocráticas impulsadas por las élites sobre las libertades en Europa". Se lo traduzco: a las huestes trumpeteras no les ha gustado que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) haya declarado al partido Alianza por Alemania (AfD) como "organización de extrema derecha declarada". Pueden prohibirlos, como al Partido Comunista. Si esto sucediese, Putin y Trump, por este orden, se quedarían sin un aliado estratégico. "La AfD muestra especial interés en la tecnología y el equipamiento policial, por ejemplo, en el ámbito de la detección y defensa contra drones", declaró el ministro del Interior de Turingia. "Casi da la impresión de que la AfD simplemente está trabajando con una lista de solicitudes del Kremlin".

La Internacional Trumpetera y sus aliados "patriotas" (los vasallos genuflexos Orban, Abascal y la alemana Weidel)conspiran con un objetivo común. Lo resume un mensaje publicado el 6 de diciembre en la red X: "Time to abolishthe EU". (Es hora de abolir la Unión Europea). Su autor es Elon Musk, un magnate chiflado que busca acelerar el colapso en las sociedades democráticas. Después se marchará en un cohete a Marte. Allí crearán un ejército de replicantes -los elones- y viajarán por las galaxias liberándolas de la peste democrática, si se tercia.

La Ley de Salud Marital, de octubre de 1935, prohibió las uniones entre "saludables por herencia" y personas consideradas genéticamente ineptas. Casarse y tener hijos se convirtió, en Alemania, en un deber nacional para los "racialmente aptos" . "En mi estado, la madre es el ciudadano más importante", proclamó Hitler en septiembre de 1934. Se malicia Trump que en 20 años Europa será irreconocible, mientras anuncia un nuevo amanecer para la raza americana. "Queremos un pueblo orgulloso, feliz y optimista… Esto no se puede lograr sin un número creciente de familias fuertes y tradicionales que críen hijos sanos". A los demás que les den. ¿Quién reconocerá a los Estados Unidos dentro de 20 años? ¿Será un plató de El hombre en el castillo? En la serie, los nazis han ganado la guerra.