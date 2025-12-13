La UCO on fire y a Sánchez su cuate le llama corrupto

La Catedral nombraron a la cárcel que Pablo Escobar, el Patrón del cartel de Medellín, mandó construir en Antioquia para su uso y disfrute, mientras las autoridades colombianas hacían como que le tenían preso. De seguir los jueces enciscando a los agentes de la UCO ("Ahora se van ustedes a Correos y pasan por Hacienda y por el Ministerio de… que les pilla de paso"), en Instituciones Penitencias tendrán que habilitar un centro de reclusión exprofeso para el ecosistema delictuoso sanchista. La Progresista sería un buen nombre para albergar a socialistas y asimilados. Seguro que Cerdán tiene algún conocido que la construye en un pispás.

Como ustedes saben, en la Guardia Civil son muy amables… como los Fernández. Conocedores de que a la cloacóloga Leire Díez ("Si Balas está muerto, mejor") le hacía ilusión visitar la Comandancia de Tres Cantos,recientemente la invitaron a pernoctar en los calabozos. "Es una experiencia que le vendrá bien para ambientar algunos pasajes del libro que está escribiendo sobre corrupción", comentó un agente que exigió anonimato… pero que le daba la risa.

En ocasiones, pocas la verdad, uno siente conmiseraciónpor el secretario general del PSOE, que es presidente del Gobierno y también lo es de la Internacional Socialista(IS). No digo yo que no se lo tenga bien merecido. Que lo que le pasa se lo ha ganado a pulso por ser un piernas y más malo que la quina, que quede claro, pero le ves la cara demacrada, crispada… una pena. Pienso en los gurús y asimilados que pululan por el Gabinete Presidencial en Moncloa. Atacados de los nervios. En un sinvivir. Evitando cruzarse con él. Rehuyéndole la mirada. Diego Rubio es el director. En 2016 escribió su tesis doctoral: La ética del engaño. En ella sostiene que es legítimo y conveniente manipular a las personas y engañar en política. Su jefe, el presidente, le pide resultados pero él ha colapsado. "Mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real… Antes pan, ahora clonazepam", canta Calamaro. "Intelectuales con cabeza de chorlito", les llamaba Dolores Ibarruir, la Pasionaria.

Éramos pocos, y parió la abuela. Un tal Alejandro 'Alito' Moreno, que es el jefe del partido político más corrupto de la historia de México y eso es mucha corrupción, el PRI,afirma que nuestro Pedro ha convertido la Internacional Socialista (IS) en una organización UNILATERAL, OPACA, EVASIVA, INEFICIENTE, MEDIOCRE, ARROGANTE ANTICUADA, BUROCRÁTICA, AGRESIVA, ANTIDEMOCRÁTICA, REPRESIVA Y CORRUPTA. Así, todo con mayúsculas.

El señor 'Alito' fue elegido vicepresidente mundial de la IS en el Consejo celebrado el 7 de julio de 2022 en Ginebra. El griego Yorgos Papandréu presidía la organización. Después de 16 años en el cargo lo sustituyó Pedro Sánchez, al que aclamaron en Madrid, en noviembre de 2022. Era el único candidato. Así que 'Alito' (que tiene una investigación de la fiscalía de Campeche, donde fue gobernador, acusado por el presunto desvío de 83,5 millones de pesos de las arcas públicas) y Sánchez, que tiene al PSOE y a su Gobierno investigados por tierra, mar y aire, han sido cuates de dirigencia autoritaria y supuesta corrupción durante tres años en la Internacional.

El pasado 3 de diciembre el PRI comunicaba que "ponían en pausa" su afiliación a la IS después de conocer que Pedro Sánchez "había sido acusado de haber recibido de manera ilegal fondos de Venezuela". Acusan al expresidente Rodríguez Zapatero de ser el intermediario y conseguidor del dinero entregado por "la dictadura comunista venezolana". De corruptelas sabe el señor 'Alito' y al PRI no le van a enseñar cómo se trata con los narcos mexicanos para enriquecerse y obtener ventaja política; así que cuando se atreven a señalar al presidente del Gobierno de España y al expresidente Zapatero, seguro que no es un calentón. Puede tratarse de un ajuste cuentas entre la mafia dirigente de la Internacional.

Entrevistado por Carlos Herrera, el comisionista Victor de Aldama afirmó -el pasado 29 de septiembre-, que una parte del rescate de Plus Ultra fue para la IS. "Yo escucho tanto a Ábalos como a Koldo que en ese rescate se iba afinanciar con 10 millones de euros la Internacional Socialista (minuto 4)". De ser esto cierto, la campaña de Pedro Sánchez para presidirla se habría costeado con una corruptela pagada por los contribuyentes españoles vía rescate de Plus Ultra. Otro presunto fraude en unas elecciones políticas lo denunció Koldo al afirmar que en las primarias en las que los militantes socialistas eligieron secretario general a Sánchez se hizo pitufeo. Procedimiento por el que importantes sumas de efectivo ,para asegurar la opacidad de los donantes y escabullirlas de los controles de las otras candidaturas y del Tribunal de Cuentas, se dividieron en pequeñas cantidades ingresadas en la cuenta oficial del candidato Sánchez.

Cuando a Pedro Sánchez le eligieron presidente de la Internacional Socialista "un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo" llamado José Marcos y que escribe en El País, mencionaba a Willy Brandt como uno de sus presidentes más carismáticos. Sin duda lo fue. Pero al señor Marcos se le olvidó informar a sus lectores que en marzo de 2011 los socialdemócratas alemanes, el SPD, amenazaron con abandonar la IS: "ya no es una voz de libertad en el mundo". Amenaza que cumplieron en 2013. En mayo de ese año, delegados de más de setenta partidos políticos se reunieron en Leipzig para fundar la Alianza Progresista como alternativa a la Internacional Socialista.Los principales partidos socialdemócratas europeos la abandonaron .

Dicen los corruptos del PRI que el presidente de la IS es FARSANTE, HIPÓCRITA Y CÍNICO y que van a organizar una gira mundial para "dar a conocer el autoritarismo, la intolerancia, corrupción e incompetencia que prevale en la IS desde la llegada de Pedro Sánchez".Un pendejo, por resumir. Bueno, solo decirles que aquí, a España, no hace falta que vengan. Ya estamos al tanto.