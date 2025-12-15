La tela de araña andaluza ataca de nuevo

Seguramente, el juez de Madrid que investiga a la supuesta fontanera del PSOE Leire Díez, no ha tenido oportunidad de leer la serie que sobre La tela de araña andaluza, convertida en libro en 2010, publicó Libertad Digital. Por eso ha pedido al PSOE que le remita información sobre Gaspar Zarrías que, miren por donde, tuvo como contratada en su lobby empresarial a la famosa Leyre Díez, la "fontanera", cuyo papel en las turbias maniobras y corruptelas cercanas al sanchismo crece cada día más.

El magistrado Arturo Zamarriego, leo en El Mundo, tiene pendiente resolver sobre la petición de imputación presentada por el PP, que ejerce la acusación, apoyada en que Zarrías tuvo contratada a la investigada en la etapa en la que Díez supuestamente maniobraba contra la Unidad Central Operativa (UCO) y Anticorrupción. El PP andaluz ya pidió explicaciones sobre por qué la "fontanera" intervino en recabar información durante el caso ERE.

De hecho, el propio Juan Manuel Moreno dijo hace seis meses que , "supimos que la fontanera que presuntamente se dedicó a investigar, a enfangar, a intentar de desacreditar a jueces, fiscales, a la Guardia Civil y al Gobierno de Andalucía con falsas informaciones, estaba en realidad a sueldo de Gaspar Zarrías en un oscuro despacho de Madrid". La empresa que la contrató se llama Zaño Sociedad Consultora SL.

En ella, están como máximos responsables Gaspar Zarrías y su hijo, Juan Zarrías Caballero, y ha trabajado, además de Leyre Diez, Anabel Mateos, pareja de Antonio Hernando y número 3 de la organización federal del PSOE, colaboradora también del entramado empresarial de Pepiño Blanco, Acento.

Como se escribió entonces, "la "tela de araña" es una metáfora con la que pretendemos hacer más viva una idea vertebral: el ejercicio del poder que ha protagonizado la oligarquía dominante en el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía desde hace casi 30 años no ha tenido como precipitado esencial el desarrollo normal de una democracia más o menos ajustada al modelo ideal occidental y, por ello, ligada a un núcleo liberal constitutivo. Al contrario, su resultado ha sido la erección de un régimen político peculiar cuya característica principal es la dominación despótica de un solo y único partido mediante la ocupación de los órganos vitales de la sociedad andaluza."

Sus elementos básicos son los siguientes:

1.-La tela de araña es un conjunto de hilos relacionados entre sí íntimamente.

2.-La tela de araña es mucho más que la suma de sus hilos. Es el trenzado de ellos el que faculta para atrapar presas mucho más grandes y potentes que la araña.

3.-La tela de araña exige para ser generada un plan, un diseño presente en la disposición genética que la anima.

4.-La tela de araña se manifiesta como la ocupación de un espacio común a todos los seres vivos de un hábitat, considerados como víctimas potenciales al servicio de la supervivencia dominadora de la araña.

5.- La tela de araña actúa:

- Siendo invisible a los ojos de las posibles presas.

- Siendo implacable con la resistencia de las mismas: cuanto más tratan de liberarse de ella más se enredan en sus tejidos.

- Siendo comunicativa, esto es, informando a la araña la presencia de una nueva presa, su situación y el estado de cada hilo y cada intersección.

6.-Por último, la tela de araña, para ser eficaz, tiene que ser reconstruida diaria y continuamente.

Espero que de aquí pueda deducir el Magistrado responsable la metodología necesaria para investigar la tela de araña del PSOE a nivel nacional. Bastante de lo que necesita está contado en nuestro medio, Libertad Digital, y en otros periódicos digitales o no, y en otros muchos medios de comunicación. Ahora, de lo que se trata, es de concretar y probar sin duda razonable alguna.

Valga un botón de muestra para hacerse una idea de los bueyes a los que se enfrenta. El Mundo publicó en abril de 2007 que la Junta, por mediación de Zarrías, había pedido 500 millones en cinco años a los promotores del casino del Aljarafe de Tomares como condición para obtener, luego resultó que irregularmente, su licencia administrativa. Eran 100 los millones que al año tenía que dedicar a una oscura entidad de Jaén, feudo político de Zarrías y destinatario de su administración. Los procedimientos son los mismos que los vemos ahora en Ábalos, Cerdán, Koldo, Begoña y cía.

Ese es uno de los mecanismos: usar el dinero y el bien público – una licencia, un concurso, un contrato, una oposición, una adjudicación son bienes públicos -, para beneficio del PSOE y/o, dentro de él, de la secta dominante en el momento. Para investigar adecuadamente lo ocurrido en esta España agujereada y podrida por casos de corrupción, los juzgados, que pronto serán muchos, deberían ponerse en modo "tela de araña" para llegar a descubrir la verdad.

De lo que realmente ha habido y hay en todo el territorio español, apenas se conoce nada salvo lo que la investigación periodística ha sacado a la luz y eso es un porcentaje mínimo de lo que ha habido y hay. Es el momento de los jueces.