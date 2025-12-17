La brigada de la Guardia Civil, María Teresa Serrano: castigo sin crimen

He tenido que ir al Anexo del Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil, para comprender las piedras del calvario que ha tenido y tiene que soportar la brigada María Teresa Serrano Velázquez, que ha sido juzgada por un Tribunal Militar estos pasados lunes y martes, 15 y 16 de diciembre, acusada por el general Fernando Mora Moret de denunciar falsamente a otros guardias civiles de corrupción en el desarrollo de su trabajo.

¿Qué quién es Fernando Mora Moret? Actualmente es el Jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. Fue nombrado para tal puesto por el ministro Fernando Grande Marlaska tras proceder a su cese como Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil el 29 de agosto de 2024.

Seguramente no recuerdan las circunstancias de este sorprendente nombramiento si atendemos a fechas y a altos cargos implicados. El día del nombramiento de Mora Moret aún no se había producido el cese de su antecesor en la Jefatura de la 1ª Zona de la Guardia Civil de Madrid, hecho anómalo porque primero debe producirse el cese y luego el nombramiento del sustituto. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué un general de División como Mora Moret, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, parecía dar un paso atrás en su carrera al ser nombrado mero Jefe de Zona?

La hipótesis más lógica y sencilla es considerar que el cese por edad de su antecesor, el general, José Antonio Berrocal, hubiera tenido como consecuencia que, como es habitual, sus funciones hubieran sido asumidas por el coronel más antiguo de Cuerpo en la Comunidad de Madrid. ¿Y quién era éste? Pues el coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, castigado por el Ministro del Interior por no haber querido faltar a su deber de secreto sobre las diligencias judiciales relacionadas con las circunstancias de la pandemia de Covid 19.

Pérez de los Cobos, guardia civil ante todo, fue nombrado asesor por el Ministro Pérez Rubalcaba y fue el hombre clave en la crisis provocada por el golpe de estado separatista catalán de octubre de 2017. Por haber sido responsable del operativo del 1-O y, después, por negarse a informar a Marlaska de las investigaciones que los guardias civiles bajo su mando hacían para un juez, fue cesado por el gobierno Sánchez y se le ha impedido ascender a general, entre otras arterías y venganzas.

O sea, que impedir que el coronel Pérez de los Cobos fuese responsable de la zona 1º tras el cese de su general, era decisivo para Marlaska. Por ello, nombró a Mora Moret muchos días antes del cese del titular, con menoscabo de categoría, en lo que puede considerarse un favor del nuevo Jefe de la Zona 1ª al ministro Marlaska que, de este modo, cercenó la posibilidad de que Pérez de los Cobos tuviera algo de mando en ella, aunque fuese por unos días.

Y vayamos ahora con el calvario personal y militar de la brigada Serrano Velázquez – yo sí la creo -, y cómo se relaciona con lo anterior. En 2013, la suboficial María Serrano denunció un presunto caso de corrupción dentro de la Guardia Civil de Sevilla en su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). ¿Quién era el jefe de la Comandancia de Sevilla? El ahora general Fernando Mora Moret, el nombrado por Marlaska.

Serrano puso en conocimiento de Mora Moret y de sus superiores un comercio ilegal de pescados inmaduros y una red posiblemente delictiva de reciclaje de aceites vegetales. Por lo que fuera, las irregularidades denunciadas, por su peculiar tramitación, fueron objeto de archivo por prescripción de delitos, sin que, por ello, se pudiera probar formalmente su existencia.

Según la ahora Brigada Serrano, sus superiores miraron para otro lado y ampararon a los guardias civiles implicados en la corruptela. Por cierto, fue en Mercasevilla, el origen del caso ERE. Ante la insistencia de sus acusaciones, el antes Coronel Mora Moret interpuso una denuncia contra la suboficial por falsedad, denuncia que es la que ha hecho posible que se haya celebrado un juicio militar con petición de un año de prisión para ella.

Escandaloso resulta porque incluso la Fiscalía Jurídico Militar, el pasado 4 de diciembre de 2025, procedió "a retirar la acusación formulada contra la Sargento 1 º de la GC Dª. María Teresa SERRANO VELÁZQUEZ, por entender que los hechos imputados a aquella no son constitutivos de delito militar de "denuncia falsa" (art. 456 del CP) por el que acusábamos en nuestro escrito de conclusiones provisionales presentado el 14 de agosto de 2020."

Aun así, el juicio se ha celebrado sin que se conozca a esta hora cuál ha sido el resultado. Pero haya sido el que haya sido, en el Decálogo de los miembros de la Guardia Civil, se dice con claridad en que "actuaré siempre con integridad y rectitud. La satisfacción del deber cumplido será mi mayor recompensa; serviré con total dedicación y actuaré con valor, decisión, iniciativa y espíritu de sacrificio; ayudaré siempre a quienes lo necesiten, y en especial a las personas más vulnerables o desprotegidas...y seré fiel a los valores, principios y tradiciones del Cuerpo." ¿Qué ha hecho la Brigada Serrano contra ese Decálogo?

Puede parecer un caso menor si lo comparamos con las maniobras de Marlaska contra el coronel Pérez de los Cobos o las de la cloaca socialista contra el teniente Coronel de la UCO, Antonio Balas, pero todos ellos, también el de la brigada María Teresa Serrano Velázquez, a la que yo sí creo tras haber consultado la documentación disponible, se dirigen a destruir la moral de servicio a la Nación y a la Constitución de un cuerpo como la Guardia Civil, probablemente uno de los pocos pilares nacionales íntegros que le quedan a España.

Ni para la Fiscalía Militar hay crimen, pero hay quien quiere que esta mujer sufra más castigo, además del calvario judicial y moral de 12 años. ¿Por qué? Al final, todo se sabe. Y se sabrá.