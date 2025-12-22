No oculta su verdadera identidad tras ningún nombre ficticio ni tampoco esconde su rostro del escrutinio público. Por lo demás, se llama Antonio Quirós Casado y desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la consultoría informática. Si hoy, desde esta modesta columna, voy a intentar ayudarte a salir del anonimato es porque resulta ser, al menos de momento, la única persona que dispone de algún conocimiento directo sobre esa mujer, la que asegura haber sido agredida sexualmente, medio siglo atrás, por Adolfo Suárez.

Resulta que el señor Quirós tuvo noticia de ella hace unos diez años. Fue por otro asunto de pretendida índole sexual que, de creer el relato de la interfecta, se parece casi como dos gotas de agua a la narración en la que esta vez asigna el papel de victimario a Suárez. Así, recuerda Quirós que un colaborador de la empresa de su propiedad acudió a él angustiado tras la desaparición de su padre, a quien resultaba imposible localizar. El misterio —cuenta— se resolvió pronto: el hombre permanecía detenido en una comisaría de Madrid. ¿La razón? Su pareja por entonces, la misma mujer que acusa de graves delitos al presidente fallecido, había cursado una denuncia contra él por, cito literalmente a Quirós, "una enorme retahíla de delitos sexuales". Luego, 48 horas en una celda acompañado de delincuentes de surtido pelaje; más tarde, al salir en libertad, la notificación de la imputación penal.

Al tiempo, esa que ahora responde en los telediarios de RTVE por "Ariadna", se encargaría de provocar la ruina económica del encausado por una vía simple pero eficaz: llamar a los clientes de su negocio para describirlo como un violador sádico. Todos le abandonaron. Meses después, cuando la vida de aquel hombre ya estaba destrozada, llegó la sentencia del caso: absolución completa y perdone usted las molestias. ¿Cómo sabe Quirós que se trata de la misma que acusa a Suárez? Porque, y le vuelvo a citar, "en la documentación del juicio de mi amigo puede verse con nitidez que ya aportaba la denunciante". Como las maracas de Machín.