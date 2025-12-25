Vox y los otros

La subida de VOX en Extremadura es la confirmación de un acertado programa político y un liderazgo impecable. VOX sigue marcando por completo la agenda política española. Quienes llevan años "demonizando" con engaños y mentiras a esta formación política están recibiendo su justo castigo. Lo de Extremadura es, en efecto, sólo una confirmación de lo que sabíamos. La realidad acaba imponiéndose a la ideología, el engaño y la mentira. Aún recibirán más castigos los del PSOE y el PP, pues esto no ha hecho más que empezar. Y déjense los tibios de decir majaderías sobre las diferencias entre PP y VOX. Ahora de lo que se trata es de resaltar las diferencias. Sobre ellas se construirá el futuro de España. No hay salida política, económica y cultural de España sin VOX. Sus conquistas están a la vista de todos. Este partido ha conseguido poner frente al espejo al bipartidismo español. Esos dos partidos, PP y PSOE, empiezan a verse tal y como son. El esperpento es real. Ya no es una palabra.

Esperpéntico es un país sin gobierno, cuyo partido principal está bajo sospecha de graves crímenes contra la nación, y un PP, supuesto partido principal de la oposición, tan débil y desnortado que aún persiste en llegar al poder vinculándose al partido de Pedro Sánchez que lo desprecia y rechaza. VOX es el partido que ha logrado poner a PP-PSOE frente al espejo para que vean lo que son: disparatados mamarrachos que han llevado a la ruina política, económica y cultural a un país sin otras salidas que el enfrentamiento intelectual y político contra los crímenes que han cometido. Son muchas y variadas las fechorías del bipartidismo, pero la más grave, sin duda alguna, ha sido tratar de sacar del tablero político a VOX, pero han perdido. En efecto, a pesar de contar con todos los aparatos de propaganda y agitación a su favor, PSOE-PP, unidos, estrechamente unidos, en la Unión Europea y aún más unidos a la hora de repartirse todos los cargos institucionales en España, están perdiendo estrepitosamente la batalla de la exclusión de VOX de la vida política. Por fortuna, hoy, VOX ya no marca la agenda política porque todos vayan contra él, sino por algo mucho más dramático para el PP y el PSOE. Se miran, repito, al espejo y ven lo que son: adefesios de una política criminal que mira antes los intereses de sus dirigentes que los de los ciudadanos.

Mientras el crimen político más grave de los dos últimos lustros no se supere por completo, o sea, mientras la entente "ideológica" entre PP y PSOE para sacar a VOX de la política, como vengo insistiendo desde hace años en estas páginas, no se rompa, la política española vivirá al borde del abismo. La solución, pues, está al alcance del PP: rompa con el PSOE en la UE y haga Política, con mayúscula, con VOX. El resto son pamplinas de Guardiola, o peor, sustituciones descafeinadas del PSOE como es la cosa de Moreno Bonilla en Andalucía.