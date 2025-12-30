Una orgía de cuñados en la sobremesa de Sánchez

Los ministros y ministras de Pedro Sánchez tienen deberes para el próximo año. Su presidente les ha pedido que presenten entre tres y cuatro medidas de gran impacto social y que no tengan que pasar por el Congreso. Tal cual. Lo cuenta El País, diario que refiere que lo que quiere Sánchez son propuestas "ambiciosas", "disruptivas", "específicas", "fáciles" de poner en marcha y que "conecten" con la gente. Ahí es nada.

Si cada uno de los 22 miembros del Ejecutivo es capaz de cumplir con lo reclamado, Sánchez se puede encontrar con 88 ocurrencias de lo más variopintas entre años francos, ayudas, subvenciones, barras libres, mangas anchas, puertas abiertas, exenciones, obligaciones, imposiciones, nuevos impuestos, prohibiciones, campañas de propaganda y un no parar de chorradas a cual más disparatada, obscena, totalitaria, absurda y más peligrosa que una orgía de cuñados en una sobremesa navideña.

Sin disimulo alguno, Sánchez no sólo pretende mandar al margen del Congreso en otro alarde de pasarse la democracia por debajo del arco del triunfo sino que además quiere hacerlo a través de un concurso de ideas de sus ministros, entre los que se encuentran cráneos tan privilegiados como los de Óscar Puente, Óscar López, Rasputín Bolaños o Napoleón Albares. Por no hablar de la aportación de Sumar, con Yolanda Díaz en primer tiempo de saludo. En fin... Son tantos, tantas y tantes tan diferentes que Pedro Sánchez debería hacer un listado con las propuestas más "disruptivas" según él y en un bello gesto de transparencia compartir con el pueblo llano los hallazgos de Diana Morant, Pablo Bustinduy, Ángel Víctor Torres o la nueva titular de Educación y Deportes, Milagros Tolón.

Uno podría pensar que para algo están los programas con los que los partidos se presentan a las elecciones, pero eso era antes. La nueva nueva política es que Pedro Sánchez difunde las tomas falsas de sus paridas en el tiktok que han ideado en China para volvernos imbéciles a todos. Y a falta de programa, el líder del PSOE pide a sus ministros que hagan algo más que tocarse el níspero y disfrutar de las regalías del cargo. Por ejemplo, que tengan una idea. Pero una idea concreta.

Así es que mientras Sánchez se la pasa en La Mareta, 22 ministros, 44 secretarios de Estado, 88 subsecretarios, 176 secretarios generales, 352 directores generales, 704 secretarios generales técnicos, 1.408 subdirectores generales y un número casi infinito de asesores tienen el encargo presidencial de tener una idea. Resulta imposible determinar en cuántas sobremesas navideñas un cargo público de confianza habrá sacado el encargo de Sánchez a colación entre el cardo, la escudella y el fuagrás. De qué no se habrá hablado en esas casas en relación al futuro de los ciudadanos de España. ¿Habrá que poner no uno sino dos pirulos en el techo del coche en caso de avería? ¿El pago de los alquileres será opcional? ¿Los apellidos acabados en "ez" según el caso lo tendrán todo pagado? ¿Se podrá cambiar gratis de sexo? ¿Se impedirá el consumo de fuagrás por el sufrimiento animal? ¿Estará prohibido informar? ¿Podremos volver a votar?