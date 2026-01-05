El Madurogate, visto desde aquí

Tres hurras por la caída de Nicolás Maduro, cuya "extracción" por los Delta Force será todo lo legalmente opinable que se quiera, pero al menos no se ha muerto en la cama. Que no sé si aquí estamos para dar muchas lecciones a según quién. En Venezuela se empieza a perfilar una Transición más parecida a la española de lo que a algunos nos cuesta admitir.

Franco aguantó porque logró convencer a su único aliado internacional, los Estados Unidos, de que después de él vendría no el diluvio, sino la democracia. Lo cual se consiguió a pesar de algunos intentos de reventarlo tan notorios como el atentado de ETA contra Carrero Blanco, diga lo que diga la leyenda abertzale y progre. Maduro convenció a Washington de que la democracia sólo entraría en Venezuela por encima de su cadáver y ahí le tenemos, camino de una condena por narcotráfico (paradójicamente, el más inane de sus crímenes…) que seguramente les mantendrá a él y a su señora y "primera combatienta" entre rejas lo que les queda de vida.

Vale la pena leerse los cargos del "indictment", del proceso contra Maduro, la señora de Maduro, un hijo de Maduro y algún delincuente más, entre los que destaca Diosdado Cabello. Clamorosa ausencia en cambio de Delcy Rodríguez, de su hermano Jorge o de Vladimir Padrino, todavía jefe de las fuerzas armadas venezolanas. ¿O sería mejor decir fuerzas desarmadas, visto su glorioso y pasivo papel en la madrugada del viernes 2 al sábado 3?

La captura de Maduro fue tan espectacular, tan de película, que no creo ser malpensada si apunto que parece más diseñada por la inteligencia israelí que por la americana. Hay que ser muy máquina para entrar, salir llevándote al presidente del país -todo lo ilegítimo que tú quieras, pero atrincherado en un búnker de acero dentro del Pentágono venezolano…-, y todo eso sin dar ocasión ni a entrar en guerra.

Ciertamente caben pocas dudas de que eso no se consigue sin apoyos en el interior. Está claro que a Maduro le vendieron pues eso, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y puede que Vladimir Padrino también esté en el ajo. Diosdado Cabello igual de entrada no, pero ya veremos.

La escasa sutileza de Donald Trump al designar expresamente a Delcy Rodríguez su interlocutora, desairando a la legítima líder opositora María Corina Machado, confirma estas sospechas y hasta sitúa bajo una nueva luz la rocambolesca "extracción" de la misma Machado para ir a recoger el Premio Nobel de la Paz. ¿Urgía quitarla de en medio para evitar que algún bolivariano febril tratara de cargársela ayer, de seguir María Corina en Venezuela…o para evitar que esta valiente mujer saliera a la calle, llamara a los demócratas a marchar tras ella y diera al traste con el traspaso de "poderes" diseñado y pactado por Trump con los herederos del chavismo?