Maduro cantará

A los marqueses de Galapagar la captura de Maduro les pilló esquiando, como los borjamari que son. Ya es mala suerte. Pero como carecen de sentido del ridículo, los referentes de la izquierducha extrema grabaron un par de videos pegados a una pared de la suite del hotel, con las marcas de las gafas de esquiar y una expresión de susto que más que una pieza de denuncia del imperialismo parecía una película de terror en formato metraje encontrado. La pareja está muy enfadada y se propone pasar a la acción para detener a Donald Trump y restituir a Nicolás Maduro al frente del Cártel de los Soles. Que se preparen en la Casa Blanca.

Mientras los Ceaușescu asumen sus contradicciones, el payaso caraqueño ya está ante un tribunal en EEUU. Las luces de Nicolás Maduro dan para lo que dan, por eso sigue actuando como si todo esto fuera una broma, una especie de cámara oculta que finalizará con él al frente de una carroza desfilando por las calles de Caracas. Sus hombres de confianza lo han traicionado y los esbirros cubanos encargados de su protección personal cayeron todos al primer pescozón. Maduro está solo pero todavía no lo sabe. Pronto saldrá del error y entonces empezará a contar lo que sabe. Que no debe ser mucho, porque no pasaba de ser un pelele del narcomilitar, pero sí lo suficiente como para acabar con los que han estado trincando del régimen a este lado del Atlántico.

Las lealtades de los comunistas duran muy poco, como ha demostrado siempre la Historia. Menos aún en el Caribe, como estamos viendo. Por eso, hace bien Donald Trump confiando el timón del país a Delcy, dulce y traidora como ella sola. La imposición en Caracas de los políticos del exilio habría provocado un baño de sangre. Es mucho mejor que los comunistas se maten entre ellos, actividad en la que han demostrado, también históricamente, una saña difícilmente igualable.

Los venezolanos votarán, la pesadilla chavista terminará en el vertedero y los esbirros del régimen acabarán sus días en Siberia o en Teherán tratando de salvar la vida. En cuanto a España, va a ser difícil que los mamporreros del chavismo salgan indemnes del derrumbe, porque viciosos y torpes como son, habrá mucho material que acabará saliendo a la luz.

Pero tampoco conviene ensañarse. Con que se exilien a una isla sin acuerdo bilateral de extradición y sus partidos desaparezcan para siempre será suficiente.