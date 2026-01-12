La exigencia del Real Madrid va también por usted, Florentino Pérez

Este domingo, en Arabia Saudí, se disputó otro clásico y está dejando de ser noticia quien gana. Una vez más fue para el Barcelona y, una vez más, se está intentando amortiguar desde el Real Madrid una dolorosa realidad: lejos de aprovechar los graves problemas económicos del Barcelona, está sucediendo lo contrario, están desaprovechando una ocasión magnífica.
Florentino Pérez recurre en casi todos sus discursos a una palabra, exigencia, que está perdiendo su significado porque no se acompaña de hechos. El Real Madrid puede perder clásicos, pero tras perder cinco de los últimos seis, no se puede seguir hablando del orgullo por haber peleado, por haber competido e incluso afirmar que se sale reforzado. En la exigencia que yo entendí del propio Florentino Pérez, esto era inviable, pero es lo que está sucediendo. ¿En qué momento se ha normalizado que el Real Madrid sea derrotado constantemente ante el Barcelona, que ni mucho menos está entre los mejores equipos de Europa? ¿Saben lo que pasa? Que la exigencia de Florentino Pérez, máxima durante muchos años, también ahora con Xabi Alonso a quien le ha señalado a las primeras de cambio, la aplica con muchos, pero no con él mismo.
Se está comentando, para criticar al entrenador, la forma en la que Xabi Alonso planteó el encuentro ante el Barcelona. Un plan, podemos decir, conservador y diseñado así porque se asume que el Real Madrid es inferior al Barcelona. Esta premisa también se ha normalizado y no es normal. Que conste que, para mí, Xabi Alonso acertó en su idea porque fue sincero con el momento del Barcelona, el momento del Real Madrid, el nivel de las dos plantillas y diseñó una estrategia que minimizó al Barça durante muchos minutos. En la primera media hora, ni una sola ocasión. Convenció a los jugadores de ello, algo que se le echaba en cara, que no iban con él, y eso que el partido pasaba por no tener la pelota durante un porcentaje altísimo del tiempo. Esa forma conservadora no es la única para competir contra el Barcelona, pero es la que más le acercaba a la victoria.
Entiendo que jugar así es una decepción por lo que es el Real Madrid y por las expectativas que había en agosto, pero, lo siento, expectativas exageradas. Xabi Alonso, con el Leverkusen, también utilizaba este tipo de estrategias cuando se medía al Bayern Múnich -un equipo técnicamente superior- y la realidad es que, aunque ha habido fichajes, la plantilla sigue teniendo las mismas carencias que ya sufrió Carlo Ancelotti. No hay centrocampistas creativos para imponerse con la pelota y el principal responsable de esto es Florentino Pérez, quien sigue considerando que con este centro del campo, tras irse Kroos y Modric, el Madrid no necesita fichar a nadie más. Se marchan Kroos y Modric, y se tira con lo que hay. No fichó a nadie con Ancelotti, tampoco con Xabi Alonso y en este próximo mercado de invierno, tampoco lo hará. Los problemas que hemos visto, los vamos a ver el resto del año ante equipos punteros básicamente porque son estructurales. Por eso, ante el Barcelona en el Camp Nou o en Champions si se enfrentan a City, Arsenal o Bayern Múnich, es probable que el Real Madrid repita un planteamiento conservador o al contragolpe. No tiene nada de malo, pero si piensan que es "triste" o que el equipo está "limitado", no señalen a Xabi Alonso. Miren a quién piensa que con Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Ceballos, Guler y Valverde se puede aspirar a todo.
Si fichas delanteros rápidos y medios muy físicos, ¿a qué va a jugar Xabi Alonso? ¿Cómo va a intentar, con la pelota, imponerse el Real Madrid al Barcelona en el centro del campo? Es imposible. Se puede hacer ante otros clubes de España, pero no ante el Barcelona. Si en 2026, Tchouameni – Camavinga es tu centro del campo titular y el jugador que tiene que cambiar el partido desde el banco es Dani Ceballos, quizá es que tu plantilla no es la que tú creías, Florentino. Si ante el Atlético de Madrid, termina Xabi Alonso con Tchouameni y Carreras de centrales y ante el Barcelona con Tchouameni y David Alaba, quizá es que no has hecho todo lo que debías, Florentino. Al Real Madrid le faltan perfiles y futbolistas del nivel que exige este escudo.
Se ha confeccionado una plantilla en la que hay delanteros, presuntamente, de primer nivel, a los que no les gusta trabajar tácticamente y medios que necesitan presión muy alta porque no se imponen con la pelota. Es una suma desastrosa en la que sale perjudicado Xabi Alonso y los propios jugadores que parecen peor de lo que son.
Termino con una adivinanza. El Barcelona tiene a Pedri y Frenkie de Jong. El PSG a Vitinha, Fabian o Joao Neves. El Bayern Múnich a Kimmich. El Manchester City a Rodri. El Arsenal a Zubimendi. ¿A quién tiene el Real Madrid?