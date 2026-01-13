En la White House juegan al Monopoly. En Kiev, a oscuras y tiritando

'Yosuyon'. Dicho así, todo junto. Con afecto y admiración no fingida. Al presidente del PNV Josu Jon Imaz se le quería en La Moncloa. Eran los años de la tregua de la banda terrorista ETA. Con Zapatero de presidente y Rubalcaba en Interior (el mejor ministro para muchos miembros de la fuerzas de seguridad). Imaz fue un firme apoyo del Gobierno socialista. Desde abril de 2014 es el consejero delegado de Repsol y después del pasado 3 de enero, tras la "extracción" de Maduro y su señora, 'Yosuyon' respira aliviado. Ya saben, Dios aprieta, pero no ahoga. Imaz fue un político valiente y también lo es como directivo. Denunció "la demagogia y el populismo" del impuesto a las energéticas que intentó aprobar Pedro Sánchez. Entrevistado a finales de diciembre de 2024, criticaba la inseguridad jurídica creada por el Gobierno: "Las políticas fiscales no se pueden estar dirimiendo en un bazar". A los pocos meses, su compañía sufría el envite de otro populismo, el del presidente americano.

El 31 de marzo de 2025, Repsol caía con fuerza en la apertura del mercado bursátil (un 2,6%). El día anterior se conoció que Trump revocaría el permiso de exportar petróleo y otros derivados, a las petroleras y gasistas que operaban en Venezuela. Quedaban canceladas las licencias temporales de los socios occidentales de la estatal PDVSA, entre ellos la española Repsol. A la Administración USA le importaba un bledo la inseguridad jurídica y el perjuicio que provocaba en una empresa con presencia en Venezuela desde 1993 y a la que se le había permitido continuar operando un año antes. Según el Informe sobre las actividades de exploración y producción de hidrocarburos de Repsol, con datos a diciembre de 2024, las reservas probadas, es decir, yacimientos de petróleo y gas cuya existencia se conoce y son extraíbles aunque aún no estén en fase de desarrollo o explotación, eran de 1.747 mbep (millones de barriles extraíbles de petróleo crudo). Los yacimientos venezolanos sumaban 256 mbep (un 14,6%) de las reservas de la multinacional española.

El petróleo venezolano que adquiere Repsol es un pago en especie para saldar una deuda histórica que PDVSA tiene contraída con ella (al cierre de 2024 ascendía a 634 millones de dólares). Este procedimiento fue autorizado por la Administración americana por medio de una licencia específica emitida en abril de 2024. Papel mojado para Trump.

Seguridad jurídica y estabilidad política. Es lo que pidieron algunos de los principales ejecutivos petroleros convocados a la White House para repartirse el botín venezolano o para meterse en un lío morrocotudo, en el que perder miles de millones. Sucedió el pasado 9 de enero. Asistieron 17 empresas, entre ellas Repsol. Casualidades de la vida, en otro mes de enero, pero de hace 141 años, se ultimaban los acuerdos de la Conferencia de Berlín . Convocada por el canciller Otto Von Bismarck, reunió a los mandamases del momento (14 en total, incluida España) para ordenar el comercio en Africa.

Si las grandes empresas se mostraron cautas sobre inversiones multimillonarias, al consejero Imaz la reunión le venía al pelo. Agradecido de que le invitasen, le dijo a Padrecito Trump que contase con él para producir millones de barriles. "Invirtiendo con ahínco en el país, siguiendo su recomendación, si nos lo permite, por supuesto (le habían insistido mucho en esto: "Imaz no te vayas a olvidar del 'si nos lo permite", le recordó el gurú manager of communication antes de entrar. "Humildad, seguridad y determinación esa es la actitud". Es el mind driver y el storytelling. Hay gente que cobra un pastón por aconsejar estas cosas). Imaz estuvo a la altura y además le agradeció que hubiese abierto la puerta "a una mejor Venezuela". Ya sé que resulta un poco impertinente… pero, ¿ustedes se han preguntado en calidad de qué se apropia la Administración americana del petróleo venezolano? Porque todo esto era para detener a un prófugo de la justicia… ¡Ultima hora! Trump presidente interino de Venezuela. No es un montaje.

Sentado a la derecha de Josu Jon Imaz, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods expresaba sus reservas y descartaba invertir en un país "inviable" mientras no se produzcan transformaciones profundas en su marco legal y comercial. A su empresa ya la han expropiado en dos ocasiones. Sin un cambio de régimen no hay confianza y sin confianza no hay inversión. "Venezuela hoy es inviable", afirmó. A los trumpeteros estas palabras no les gustaron. Pero ¿son suficientes las amenazas a los dirigentes bolivarianos para lograr que el régimen haga lo que se quiere? "Hay una gran diferencia entre tomar las decisiones y dirigir el negocio", reconoce Evan Ellis, profesor en la Escuela de Guerra del Ejército de los USA.

Venezuela plantea "el mayor riesgo posible". Sin garantías, "ningún inversor, ninguna empresa cotizada con accionistas puede invertir en un país que carece de leyes reales". El Financial Times , citando a inversores de capital riesgo, ponía negro sobre blanco lo que muchos piensan. "Nadie quiere meterse ahí cuando un maldito tuit aleatorio puede cambiar por completo la política exterior del país". El de los tuits es Trump, por si no lo han pillado. Y hablando de tuits, lean este . Es del día 11, lo publica la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela. Advierte a sus nacionales de que salgan pitando y ojo: "deben tomar precauciones… Existen reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que han establecido puntos de control en carreteras y están registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a los EEUU".

Mientras en Washington jugaban al Monopoly venezolano, Putin machacaba la capital ucraniana. Según informó su alcalde, Vitali Klitschko, "la mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica causados por un ataque masivo del enemigo". La empresa eléctrica DTEK contabilizó 417.000 hogares sin suministro de luz. El alcalde pedía a los que pudiesen hacerlo, que abandonasen la ciudad temporalmente. El día del ataque -9 de enero- se registraron temperaturas de -8 °C y en descenso.

Despreocúpense. Está todo controlado. En cuanto Padrecito Trump arregle lo de Venezuela, ocupe Groenlandia, haga el Marina d'Or en Gaza y se rindan los ayatolas, que se prepare Zelenski. A quién se le ocurre no haberse rendido ya. ¿Se acuerdan ustedes de Tip y Coll? Se despedían con una advertencia: "La próxima semana hablaremos… de la Unión Europea". Lo peor.