Tele-Sánchez podrá vender bombas-lapa y Barbies Gaza por Amazon

Uno de los infinitos bulos, trolas, calumnias y difamaciones de los sicarios mediáticos de Sánchez, el de la bomba-lapa contra el presidente, supuestamente artillada por un guardia civil que trabaja en la seguridad de la Comunidad de Madrid, léase Ayuso, llega al Senado. Allí, se preguntará a alguien por esa fechoría que, como tantas, no tiene remedio. Y en estas, salta una noticia que, entre tantas atrocidades, ha pasado prácticamente inadvertida. La nota de prensa, resumida, dice así:

El anuncio oficial de Prime Video, o sea, Amazon

"Prime Video ha anunciado hoy un acuerdo histórico para distribuir los canales de RTVE en Prime Video a partir del 14 de enero. Desde hoy, los clientes Prime en España podrán acceder a las emisiones en directo de La 1, La 2, Canal 24H, Clan y Teledeporte sin coste adicional. Este acuerdo ofrece a los espectadores españoles una forma conveniente de descubrir y disfrutar de la diversa programación de RTVE a través de Prime Video con una sección dedicada en la página principal de TV en Directo. Entre la programación destacada de RTVE, los miembros Prime podrán disfrutar de: Cobertura deportiva incluyendo La Vuelta a España y eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos en Teledeporte

Noticias y programas de actualidad a través de la cobertura ininterrumpida de Canal 24H

Programas de entretenimiento populares como Hasta el fin del mundo, Masterchef y La Promesa en La 1

Contenido cultural y documentales en La 2 incluyendo Saber y ganar, Días de cine y La noche temática Programación infantil en Clan con Peppa Pig, Momonster y Los Lunnis Tras las exitosas integraciones de suscripciones adicionales en toda Europa, nos complace enormemente ampliar nuestra colaboración con RTVE con este acuerdo que permitirá a nuestros suscriptores Prime en España acceder a la oferta completa de canales de RTVE directamente desde Prime Video. Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de entretenimiento más completa, reuniendo contenido de máxima calidad en un único servicio de streaming y consolidando así a Prime Video como un destino de referencia para el entretenimiento en España. RTVE estará disponible en Prime Video como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores Prime en España pueden disfrutar de ofertas, envíos gratuitos y entretenimiento, todo en una misma suscripción por tan solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año".

Jeff Bezos, como Oughourlian, estará en el poder sanchista

Con este acuerdo, Jeff Bezos y sus socios, entre ellos BlackRock, formarán parte, como Oughourlian del proyecto totalitario y antisemita de Sánchez. En su artículo de ayer, Javier Somalo demostraba, números en mano, que esta compañía de capital riesgo, que da uno de los mejores servicios que ofrece Internet al comercio, compensará la venta de libros y mil cosas excelentes, con una mercancía putrefacta, que sale del saqueo a los bolsillos de todos los españoles. Los 49,9 euros que voluntariamente pagamos, o pagábamos, a Bezos se unirán a los miles de millones que a la fuerza nos hacen pagar al corrupto servicio de propaganda de la Moncloa.

No es el único servicio que las corporaciones de los multimillonarios del mundo hacen a la izquierda totalitaria, corrupta, antisemita y censora. La página de MSN que Microsoft, invento de Bill Gates y alma de la empresa, ofrece a los millones de usuarios de Windows, y en la que muchos españoles reciben la primera noticia del día, y a veces la última, privilegia las páginas progres, comunistas y separatistas, cuando no terroristas e islamistas. Suele hacerlo con frases llamativas supuestamente humorísticas, siempre contra personajes de derechas, como el Huffington Post, o fábricas de bulos como elnacional.cat, antiespañol, antimadridista y antimonárquico, cuyas noticias, exageradas o directamente falsas, utilizan precisamente esas referencias para conseguir visitas. Hay páginas de signo contrario en la red, naturalmente, pero no las hallarán en MSN. Animo a los especialistas a hacer el cómputo de las páginas de izquierdas y de derechas, para ver el sesgo de un servicio teóricamente universal, realmente sectario.

Competencia desleal de Amazon a costa de nuestro bolsillo

El hedor a mafia, corrupción, puertas giratorias del hampa mediática y descaro en el manejo del dinero público se confunde con la astucia de los golfos de alto bordo y sacamantecas nocturnos que creen que una empresa privada puede hacer lo que quiera y negociar con cualquiera sin dar cuenta a nadie de los términos del negocio ni rendir cuentas jamás, aunque se esté abrevando en el presupuesto, el dinero de todos, que es sagrado siempre.

Amazon y la plataforma Prime Video compiten con otras plataformas de propiedad privada, y cada una ofrece un producto que nace de una serie de decisiones artísticas y apuestas económicas, con cargo a su bolsillo. A mí me repele la línea de Netflix, pero no es la única que hace series sobre la vida política o la reciente historia de España que son una sarta de embustes al gusto del gobierno hampón que padecemos y de la Ley de Desmemoria que busca destrozar el Valle de los Caídos y la tradición católica española. Pero es su dinero y su vergüenza, que, de todas formas, no es mercancía habitual en ese mundillo de prisas ideologizadas y cuentas descalabradas.

El acuerdo con la mayor factoría de imágenes y datos políticos de la historia de España es algo muy distinto de una coproducción sobre el Cid. Evidentemente, Amazon ha negociado la incorporación de cinco canales más a su oferta con los mismos estamentos oficiales que dirigen la máquina de bulos y difamaciones contra la oposición democrática en España. Los empleados de Bezos han pactado compartir ese proyecto totalitario, amigo del Cartel de los Soles y flotilla de Gaza, léase Hamás y sus amos de Irán. No están haciendo un negocio ni ampliando una empresa; se han asociado a un proyecto corrupto y dictatorial que les permite una posición de ventaja frente a otras empresas similares. ¿O hay alguna con acceso a la oferta que, en el anuncio de su acuerdo con RTVE, presenta Amazon? Seguro que no.

Antecedentes golpistas de las productoras del Pirulí

En el artículo de Javier Somalo puede seguirse el rastro maloliente de Mediapro, fundada por el magnate comunista y separatista Roures, que se forraba con los derechos del fútbol en televisión mientras estafaba con créditos falsos al Barça y vendía el golpe de Estado catalán con una carpa para 400 periodistas. Su Mediapro y TV3 son la cuna de tantos graciosos catalanes progres sin ninguna gracia que se forran en Madrid, y el crisol de esas productoras innecesarias por la inmensa plantilla de TVE, pero muy útiles para la protección de Sánchez, Begoña, Yolanda, Bildu, ERC, Junts y el PNV, todos exquisitamente tratados por los publicistas del sanchismo.

Ya que tienen a mano a un representante del Pirulí, sus señorías podrían preguntar por este negocio a medias y a oscuras que vulnera todas las formas aceptables de relación entre empresas privadas y dinero público, alimentando la sospecha de que la banda de Sánchez pretende convertir Amazon en la nueva Forestalia. Por lo pronto, que esto se sepa. Luego, que se explique, y después, si hay delito, que puede haberlo, a los tribunales, ya que sólo metafóricamente se les puede mandar a los leones. Por supuesto, aprovechamos la metáfora, adecuadísima ante estos apaños con olor a tigre.