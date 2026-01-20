Promoción de 12 chabolas en Madrid Río. Obra nueva

Debajo de la curva que traza el carril de la M-30 cuando sale por la izquierda de la calle Alejandro Dumas, se encuentra la chabola piloto de la promoción Bridge's Underside by Madrid Río. Está prevista la construcción de ocho unidades adosadas y cuatro pareadas. La promoción se desarrollará en los terrenos situados bajo las dos rampas que se unen en dirección a la glorieta de Marqués de Vadillo. Una zona consolidada con todo tipo de servicios y gran oferta deportiva (en las cercanías se encuentra la mayor concentración de centros de pilates y gimnasios de la capital). Jardín comunitario, tendedero al aire libre (cuánto se echa en falta dónde tender en los apartamentos modernos…). Ideal para nómadas digitales, tendrá un espacio de coworking con conexión a Starlink. Una habitación, cocina -con isla- integrada en el salón y un coqueto porche. Las instalaciones de higiene personal serán compartidas. Para las aguas mayores y menores, los promotores han desarrollado un sistema de bajo impacto contaminante distribuido entre los setos y parterres circundantes. Después de meses de asentamiento, el derecho a edificar sobre estos terrenos ha sido posible gracias a la desidia municipal y a los cambios legislativos. "Así aparecieron los poblados chabolistas en el Madrid de posguerra. Otros vivían en una pensión con derecho a cocina; a esto ahora lo llaman coliving y, dicho así, la cutrez se convierte en modernidad y es guay. Hoy en día, el significante lo es todo", reflexiona un vecino mientras paseamos por el parque. En la Arganzuela, como en el pueblo de Molinicos, hay mucho devoto de Faulkner.

Esta iniciativa es una gran oportunidad de integración fruto del tesón y la constancia. "Mire, nosotros aquí (debajo de las rampas de la M-30) llevábamos mucho tiempo dándole vueltas -me comenta uno de los que empezó viviendo en una tienda de campaña hace dos años- y decidimos dar el paso de convertirnos en promotores, y si todo va bien, en propietarios. Sabíamos que en el Ayuntamiento de Madrid, como son liberales, se apoya mucho esto de la iniciativa privada. Sin embargo -se sincera- debajo del Puente de Toledo hay unos conocidos durmiendo en camastros, bajo el arco más cercano al río, que no son capaces de ponerse de acuerdo y prefieren seguir a la sopa boba".

Cuánta verdad en estas palabras y que equivocado Carlos Marx cuando porfiaba que: "No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia" ( Contribución a la crítica de la economía política , 1859). Estos futuros propietarios de Bridge's Underside by Madrid Río demuestran que nada está escrito. Que si se quiere, sí se puede. Eso sí (y van tres), todo esto ha sido posible gracias a la desinteresada colaboración del Ayuntamiento, que mira para otro lado mientras se ocupa suelo público. Pero depende de qué suelo. ¿Por qué no hay chabolas en El Retiro? ¿Les ha mirado un tuerto a los de Arganzuela? En Madrid Río los guindillas proceden si está previsto un acto municipal y ver al acampado queda feo y no gusta que salga en el tiro de cámara. Los futuros residentes han podido empadronarse porque el (tri) ministro Félix Bolaños aprobó el Real Decreto 141/2024 . En su artículo 57.1c se modifican los requisitos para figurar en el Padrón, admitiendo que se incluyan como domicilio habitual espacios que no tengan referencia catastral (un banco en la calle, por ejemplo). Si la experiencia es positiva, los parques y otros espacios públicos (¿La Galeria de Cristal de Cibeles? Son 2.800 m2) pueden convertirse en un nuevo modelo de urbanismo participativo e integrador. "Shanty towns y la smart city del futuro"… Hacen unas jornadas así en inglés y lo petan. No se vayan, continúa después de la publicidad…

En el Partido Comunista se han cansado de Yolanda Díaz. Iba para un año que la vicepresidenta del Gobierno llevaba escuchando a la gente cuando, aburrida de que le contaran penas o ideas de casquero, y convencida de que no iba a sacar nada en claro, decidió dar un paso al frente. Reunió a sus más fieles seguidores -en el Polideportivo Antonio Magariños, el 2 de abril de 2023- y anunció su candidatura a las elecciones generales que se celebrarían en julio de ese año.

El paso del tiempo tiene muy mala uva. Lees los editoriales, artículos de opinión y demás lucubraciones que le dedicaron a la doña y confirmas que por mucha propaganda que te hagan, si eres un sinsustancia lo seguirás siendo. Y Yolanda, aunque se vista de seda.... Tras los malos resultados en las elecciones de 2023 (Sumar perdió 7 diputados y 604 mil votos) vino la ruptura con Podemos y el batacazo en las elecciones europeas del 9 junio de 2024. Al día siguiente, la lideresa presenta su dimisión, pero decide continuar como vicepresidenta y ministra de Trabajo. Después todo ha sido una sucesión de absurdeces y algunas maldades dirigidas a la patronal. Un hazmerreír hasta que el pasado 16 de enero, Antonio Maillo, el dirigente del Partido Comunista que ejerce de coordinador federal de Izquierda Unida, le dijo "game over Yolanda".

Sumar fue un trampantojo y pusieron a una chisgarabís al frente. Pese a que su electorado traga con carros y carretas, no ha funcionado. La pelota vuelve al tejado del PCE y de Pablo Iglesias. De nuevo oiremos eso de la unidad de la izquierda y de superar los personalismos. Aburren.