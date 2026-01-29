Tenemos Sánchez para muchos años

La regularización de más de medio millón de inmigrantes es el principio de un pucherazo que va a convertir España en la nueva Cuba. O en Venezuela, el "paraíso" socialista que el lector prefiera. Instituciones e infraestructuras se caen a pedazos por falta de mantenimiento o de fundamento. El país en el que los trenes llegaban a su hora es historia. Igual que la democracia. ¿O cómo se explica que la subida de las pensiones tenga que pasar por el Congreso pero la inclusión en el censo de medio millón de inmigrantes no?

La medida es absoluta y completamente contraria a derecho, totalmente ilegal y así lo acabarán determinando los tribunales, pero ya será demasiado tarde. Pedro Sánchez tiene la intención de perpetuarse en el poder caiga quien caiga y a costa de lo que haga falta. ¿La democracia? Memeces. El país está literalmente roto, pero todavía no ha tocado fondo. Los medios sanchistas presumen de un registro de paro histórico, menos del 10%. Que digan cuántos trabajadores duermen en el coche o en el sofá de un amigo.

Ya en pandemia mostró Sánchez su propensión al autoritarismo, por decirlo fino. Se lo debieron pasar en grande mandando que se podía sacar a los perros a pasear pero no a los niños. Y después de eso han pasado tantas cosas. La gota fría de Valencia, por ejemplo, donde el presidente del Gobierno protagonizó la heroica retirada de Paiporta, otra gloriosa página de su abyecta trayectoria.

Y el apagón, ¿qué decir del gran apagón? Menuda epopeya, dejar sin luz a los ciudadanos de la Unión Europea que más pagan por el suministro eléctrico. Eso no está al alcance de cualquiera. Ni siquiera de Putin en Ucrania. Pues bien, ahí siguen Beatriz Corredor de presidenta de Red Eléctrica, Sara Aagesen de ministra de Transición Ecológica y Teresa Ribera de vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Se ríen de los contribuyentes en sus caras. Transición limpia...

La alta velocidad en España se ha convertido en una broma de mal gusto. Los trenes no funcionan en Cataluña. Las autopistas son caminos de cabras, la sanidad está a punto de irse al garete, la educación es otra tragedia española y las instituciones están parasitadas por mendrugos de la talla de Óscar Puente, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián e Irene Montero. El Desastre del 98 es una anécdota menor ante este 26 español del siglo XXI.

Colapsan las infraestructuras y colapsa la democracia. El Gobierno ya prepara el indulto del fiscal general condenado por el Tribunal Supremo. Sánchez se pasa la sentencia, el fallo y a los magistrados por debajo del arco del triunfo. Aviso a navegantes como condenen a su hermano, a su esposa o algún cuñado tipo Ábalos que aún no conocemos.

Y los ayatolás matan a más de treinta mil personas en un rato, pero eso no es un genocidio. Estamos aviados. Tenemos Sánchez para rato.