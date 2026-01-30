Nos toman por imbéciles

Al escuchar a la ministra de Seguridad Social y Migraciones intentando vender lo de la séptima regularización masiva de inmigrantes ilegales, me ha venido a la memoria una frase de Rafael Alberti, que era un zurdo de mi época que vivió en Roma y tenía afición por la poesía. "Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos", escribió en cierta ocasión. Y es que algo de eso me está pasando también a mí tras acusar recibo del argumentario con que el Gobierno quiere justificar el Real Decreto del enésimo coladero.

Porque a la buena mujer no se le ha ocurrido mejor idea que avalar la barra libre de regularizaciones con el argumento de que la medida supondrá un beneficio extraordinario para la recaudación de Hacienda. Incluso, en su delirio aritmético, ha llegado a cuantificar en 4.000 euros per cápita el saldo neto positivo de la medida. Así, según ella asegura saber, cada ocupante de las pateras que arriban a las costas españolas llega con un cheque de 4.000 euros bajo el brazo a nombre de María Jesús Montero; algo de lo que se infiere que el Estado del bienestar, modelo de orden social que supuestamente postula la izquierda, constituye una forma de transferencia institucionalizada del dinero de los pobres con destino a los ricos.

Porque alguien, por simple lógica, se tiene que beneficiar de un orden fiscal cuya filosofía se basa en el principio de la redistribución de la renta. A ese respecto, confesaré que siempre creí que los ganadores del reparto eran los pobres, quienes recibirían más de lo que daban. Pero, por lo visto, andaba muy equivocado. Pues, tal como acaba de aclarar la señora ministra, ocurre justo al revés. De ahí que esos cientos de miles de inmigrantes ilegales vayan a convertirse en contribuyentes netos al sistema, cargando sobre sus espaldas a partir de ahora con la pesada carga financiera de los servicios públicos del Estado, todo para que los ricos y la clase media se beneficien de ellos a título gratuito. Definitivamente, nos toman por imbéciles.