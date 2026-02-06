Qué le falta a Feijóo

El foro redescubre cada tanto a Feijóo. Lo hizo allá por 2023, cuando su fallida investidura, y lo ha vuelto a hacer ahora a raíz de su intervención en una comisión de investigación —así le llaman— sobre la trágica Dana, que por lo demás fue insufrible. En su intento de ser investido, el político gallego causó impresión porque demostró que era un político, y esto, que parece simple, hasta de cajón, no es moco de pavo en una época española en la que hay tantos o más políticos que antes, pero pocos lo parecen y menos aún lo son. Llevaba entonces un año y pico como presidente del Partido Popular, y tenía adherida la etiqueta de gestor, que se les suele poner a dirigentes del PP casi por definición, pero que ellos mismos se colocan en la solapa también por decisión propia. La administración de las cosas, evitando charcos diversos y batallas ideológicas, fue un confortable refugio para el partido de centro-derecha, antes de ser un incómodo impedimento para hacer frente a su rival conservador.

Los redescubrimientos de Feijóo indican que el líder de la oposición siempre está a prueba, como un coche en rodaje, aunque posiblemente no sea, en este sentido, una excepción. Les ha pasado a otros. Algunos no pasaron del rodaje. En este punto, hay diferencias notables con los de enfrente, que adoptan con menos reticencias a quien se alce con el liderazgo nominal.

Incluso a un dechado de carencias como el madrileño Sánchez, se le aceptó sin muchas reservas. Cierto que sin entusiasmo, pero disciplinadamente. Es lo que hay. En la derecha juegan con otras reglas; les gusta el riesgo, pese al formal conservadurismo o precisamente por él, y el liderazgo que deja zonas grises va a estar bajo vigilancia o en disputa abierta. Feijóo es más de grises que de blanco o negro. Y él tiende a no arriesgar, algo que no puede permitirse un líder que no ha llegado a su objetivo. A Sánchez lo noqueó en el único debate que tuvieron antes de las elecciones de 2023, pero luego renunció a seguir en la pelea.

Qué le falta a Feijóo es una cuestión que subyace en estos redescubrimientos periódicos. Muchos echan en falta más épica. Discursos más airados, más duros, más sentidos, de más altos vuelos. Más retórica de singladura, quizá actualizada. Pero no estamos ante un político que tenga entre sus talentos el de hacer vibrar a la gente. Y esto no es necesariamente malo. Si, como dice Kissinger, los dos grandes estilos de liderazgo son el del estadista y el del profeta, Feijóo se ajusta mucho más al primero que al segundo. No es un visionario. Los cuatro años que pasó en la oposición en Galicia, después de haber estado en el Gobierno de Fraga, no fueron especialmente memorables. No brillaba como líder de la oposición. El Feijóo que se consolidó como indiscutible aparecería en la presidencia del Gobierno autonómico.

La posición de gobernante es la que le va, la que conviene a su carácter y también es el lugar desde el que despliega mejor sus armas. Esa es la línea que debería seguir. No fingir talentos o cualidades que no tiene, sino reforzar aquellos de los que dispone. Feijóo no puede ser el líder carismático que pone al público en pie, pero puede ser el gobernante responsable y el político con autoridad y con auctoritas. Con la autoridad moral que Sánchez, o no tuvo nunca o ha perdido. El líder de la oposición no tiene que hacer otra cosa que ser aquello que está ausente del Gobierno y, en especial, de su presidente.