Leire Díez y el atracón de chistorras

¡Todo el mundo en pie! Su señoría el juez entra en la Sala de Vistas. El titular del juzgado de Instrucción nº 9 toma asiento. Resueltos los preliminares, apercibe al testigo sobre la obligación de decir la verdad y las consecuencias penales por falso testimonio. El testigo asiente y promete decir verdad.

El juez: Tiene la palabra la letrada de la señora Leire Díez.

La letrada: ¿Es usted don Pedro Gil, con DNI…?

El testigo: El mismo.

La letrada: ¿Es usted miembro de la Guardia Civil, en concreto de su Unidad de Información?

Expectación en la sala. El interpelado debe decir la verdad. Todo el procedimiento puede dar un vuelco. Pasan los segundos; no contesta. Se dirige al juez…

El testigo: Señoría, permítame una observación antes de responder. A mí siempre me han dicho que a los locos y a los borrachos no hay que llevarles la contraria y, en esta circunstancia, me veo obligado a no atender ese consejo. Voy a contradecir a alguien que, a todas luces, se ha pasado con el alpiste. Por lo que pido amparo.

El juez: Responda a la pregunta.

El testigo: No, no soy miembro de la Guardia Civil. No me hubiera importado serlo. Pero yo soy rojo (murmullos…) y en mis años era un poco incompatible. Sepa usted que a un servidor le detuvieron el 19 de diciembre de 1973, un día antes del Proceso 1001 contra Marcelino Camacho y la dirección de Comisiones Obreras. Desconcierto en la sala. Todo lo anterior es ficción. Lo de rojo, no.

Resulta que por arte de birlibirloque, la señora Leire Díez, a la que algunos llaman "la fontanera de Ferraz", ha decidido que un servidor es guardia civil y me he pasado toda la tarde del jueves explicando a algunos colegas periodistas que yo era -y soy- del tipo socialdemócrata moderado. Como Nicolás Redondo Terreros, por mencionar a alguien. Toda la tarde así. Les pongo un ejemplo.

Periodista: Hola, soy fulanito de tal, te llamo de…

Un servidor: Sí, antes de nada: no, no soy guardia civil. Hasta mi jubilación era el director del Gabinete de Cándido Méndez, secretario general de la UGT.

Periodista: ¡Anda la órdiga!

Un servidor: Pues eso, la órdiga. Ahora si quieres te explico, pero para tu conocimiento… Seguimos conversando y al final, les hago una pregunta que me inquieta: ¿Crees que Leire se ha puesto ciega de chistorra y ha podido sufrir alucinaciones?

Apreciado lector, le pongo en antecedentes. El 2 de junio de 2025, Libertad Digital informó de los entresijos de una reunión celebrada en la sede socialista de Ferraz un año antes, el 25 de abril de 2024. Mientras el presidente Pedro Sánchez nos hace creer que está compungido y reflexionando sobre su futuro, un grupo de personas se reúnen para conspirar. Son Santos Cerdán, su adjunto en la secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal, Juan Francisco Serrano (que ahí sigue tan pichi); el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín. Frente a ellos, Leire Díez, la periodista Patricia López (DEP) y el empresario Dolset.

¿Cómo nos enteramos de la existencia de la reunión y de lo que ahí se trató? Uno de los asistentes, Patricia López, lo contó con pelos y señales. Con ella se mantuvieron dos conversaciones los días 29 y 30 de mayo de 2025. Existe registro documental de todo. Estaba bien de salud. Rezuma bazofia el escrito que firma la abogada de Leire. Habló de lo que quiso libremente, no podía ser de otra manera, sabiendo que se publicaría en Libertad Digital y recibió el texto antes de editarlo. Patricia proporcionó, porque así lo creyó necesario, tres documentos y unas capturas de pantalla que daban verosimilitud a su relato. Capturas de pantalla, no acceso a ningún ordenador. Había que confirmar lo que se iba a publicar. ¿Por qué lo hizo Patricia? ¿Por qué traicionó la confianza de sus compañeros cloaqueros? Tengo mi opinión, pero por respeto a su memoria me la reservo. Patricia pidió que se le pagara. Se le ofreció firmar los dos artículos. Declinó y se conformó con 100 euros. La vida está muy achuchada entre la canallesca.

La información que aportó detallaba los planes de la cloaca sanchista contra jueces, fiscales, medios de comunicación. ¿Qué pasó una vez que Leire y Dolset supieron que Patricia era la "garganta profunda"? Es fácil de imaginar. Primero, contaron -algún plumilla compró la mercancía averiada- que les habían hackeado un ordenador. Después, que Patricia tuvo una debilidad porque estaba tiesa como la mojama (¿100 euros? Por poco lo hizo) y ahora que todo es una conspiración de la Guardia Civil. Los que entienden dicen que con eso pretenden anular el procedimiento. Vamos, que quieren salvar el culo (perdonen por la expresión) y lo que están haciendo es el ridículo. A la periodista Patricia López -musa de los independentistas catalufos y de lo peor de la extrema izquierda- su compañera de correrías, Leire, la ha puesto a pingar, acusándola de ser una confidente y de cobrar de los fondos reservados. Dicen que alivió su conciencia en el lecho de muerte. Hay que ser un poco miserable o estar muy desesperado para usar como argumento de defensa algo así.

Descartada la conspiración benemérita, que decae afectada de ridiculismo por incomparecencia, y con titulares que advierten: "Está saliendo la de Dios" -del móvil de la fontanera-, me hago una pregunta: ¿Estará Leire Díez bizcochable? ¿Lenguaraz? Sabe que en Libertad Digital tiene un hombro en el que apoyarse y aliviar su conciencia. Una última cuestión: ¿Y si todo lo que les he contado fuese el resultado de una conjura urdida por la oposición socialista para desbaratar las maniobras del autócrata Sánchez? Puestos a disparatar…

Nota: En Libertad Digital, remanso de paz y oasis de libertad, acogen a un servidor a sabiendas de su pecaminoso pasado y desconcertado presente.