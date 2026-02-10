Aragón, una nueva oportunidad para la gobernabilidad

Las elecciones autonómicas en Aragón se convocaron ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos de la Comunidad por el bloqueo de Vox. ¿Se equivocó el presidente Azcón? ¿Tendría que haber prorrogado? "Estar en el Gobierno sin Presupuestos no es gobernar", justificó. ¿Cómo críticas a Sánchez por no disolver las Cortes y tú haces lo mismo? El partido de Abascal abandonó el Gobierno de Aragón en julio de 2024. Alejandro Nolasco era el vicepresidente primero y estaba al frente de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Ángel Samper gestionaba Agricultura, Ganadería y Alimentación. No eran consejerías menores. No existían problemas con la gestión de estos consejeros. Simplemente obedecieron una orden del jefe: todos fuera y dimitieron.

El abandono del Gobierno de Aragón, la negativa o el miedo a asumir responsabilidades por los dirigentes de Vox, fue el prólogo al bloqueo de los presupuestos. No puedes desarrollar una estrategia de desestabilización si eres parte de la casta política y Vox cobra como casta, vive como casta, pero quiere hacernos creer que no es casta. Que están para destruir el sistema desde dentro. Son un topo antisistema.

En los márgenes de las sociedades democráticas habitan los "contratodo". Los hay de izquierda y de derecha. En determinadas circunstancias son intercambiables. Afirma Federico Jiménez Losantos que "parte del electorado fiel a Vox está ya en posiciones parecidas a Podemos". Sería interesante conocer qué tamaño tiene esa parte. Porque si es determinante en la orientación de la estrategia política, y parece que lo es por la deriva del partido de Abascal -sus desplantes a la Monarquia y las críticas a la Constitución son algo más que una táctica electoral-, seguir insistiendo en acuerdos con ellos es un brindis al sol. Dos no pactan si uno no quiere. En Aragón, Podemos se ha dejado 20.717 votos, la práctica totalidad de sus electores de 2023. Pero estos no se han ido a Izquierda Unida, que pierde un pequeño porcentaje y 1.669 votos. Es pronto para saber qué corrimiento se ha producido y cómo se han repartido esos votos entre Abascal y Alvise. Un voto antisistema de "cuanto peor mejor".

La experiencia en Aragón indica que los acuerdos con Vox no han sido un factor de estabilidad que redunde en una buena gestión en interés de los ciudadanos, sino todo lo contario: bronca y demagogia. Descredito al sistema político. Esta estrategia dará resultados hasta que el electorado comience a fatigarse. Un desahogo da paso a un exabrupto, a otro y después… nada. Es posible que esa parte del electorado voxero que no es antisistema comience a preguntarse por la utilidad de su voto.

Una convocatoria electoral anticipada siempre es un riesgo para el que la hace. Hay dirigentes políticos que lo asumen por coherencia, aunque después venga el fino analista para decirles que fue un error. El mismo que les recriminaría por lo contario. Los analistas son así. Siempre aciertan. Pero, al igual que se expone quien llama a las urnas, no lo hace menos quien, mejorando sus resultados, no sabe gestionarlos en beneficio de todos y utiliza los votos, en este caso de los aragoneses, como munición electoral contra sus enemigos políticos, que por orden de importancia son: primero Feijóo y después Feijóo.

"Ser liberal -afirmaba Gregorio Marañón- es dos cosas: primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo, y segundo, no admitir jamás que el fin justifique los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin". Si Aragón es un fiel reflejo electoral de España, quizá pueda servir para ensayar cómo darle la puntilla al odio ideológico que nos divide, envenena nuestra convivencia y frustra, con debates estériles, los esfuerzos de la sociedad para progresar.