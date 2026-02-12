Estrategia post-electoral: apretar y negociar

El PP sigue fuerte en sus medios de comunicación. Periódicos, radios y televisiones apuestan antes por el PP que por VOX. Sin embargo, el PP no ha logrado alcanzar la mayoría absoluta en Aragón. Por el contrario, VOX es débil, muy débil, en los medios de comunicación; pocos periódicos, radios y televisiones han presentado a este partido con objetividad y decoro profesional; durante la campaña de Aragón, en los medios cercanos al PP ha predominado el insulto, la descalificación y la estigmatización sanchista contra los de Abascal. VOX ha sido tratado como un partido de apestados y frikis; pareciera que el sanchismo hubiera infectado las filas de los medios de comunicación peperos con el virus de la "ultraderecha". ¡Para qué citar a la señora Guardiola! Los dirigentes del PP y sus periodistas de cabecera miran a los de VOX por encima del hombro. Los esfuerzos propagandísticos de todos esos medios han sido inútiles, porque VOX ha duplicado sus votos en Aragón.

Esos mismos medios, que ayer insultaban a VOX, ahora exigen a Santiago Abascal sentido de Estado. No quieren darse por enterados de que VOX es una fuerza política sólida, con un programa político-económico muy sensato y un liderazgo a prueba de fuego. Sin embargo, el PP es una fuerza política derrotada sin el apoyo de VOX. El PP, como es archisabido, tiene que entenderse con VOX. Pero nadie descarte que no se entiendan…, la chulería y estulticia de los directivos de Génova viene de lejos. ¿Por qué debería aceptar VOX que Alberto Núñez Feijóo siga llamándoles muro de contención para no gobernar? Y, por favor, nadie le pida ahora patriotismo a VOX para que se deje engatusar por el PP. La fortaleza negociadora garantiza que el cambio político no sea solo cosmético.

Extremadura y Aragón necesitan gobiernos con rumbo claro y sin complejos frente al totalitarismo sanchista. Si VOX cede sin reservarse algunas garantías, su programa quedará diluido. Es menester negociar con firmeza para respetar el mandato recibido en las urnas. La estrategia post-electoral de VOX está a la vista, pero la del PP parece perderse en las brumas del pasado… Los de Abascal tienen algunas cosas muy claras. Aparte de las leyes de género, memoria democrática, aborto, todo el rollo de lo woke y la Agenda 2030, existen dos asuntos que se me antojan centrales en la negociación con el PP: por un lado, la política migratoria, asunto clave por el que abandonó, en 2024, los cargos -que no el apoyo al partido mayoritario- en los mesogobiernos regionales, y, por otro, la política de fortalecimiento del Estado central frente a los desmanes autonómicos. Esos dos ejes definen la estrategia de VOX en la negociación con el PP tanto en Extremadura como en Aragón.

¿Cuáles son los centros de la estrategia post-electoral del PP? Los desconozco, salvo que consideremos estratégica la declaración de Alberto Núñez Feijóo que "negociará todo lo que permita la Constitución". Eso es un "flatus vocis". Un brindis al sol. Pondré un ejemplo sencillo de esas dos posiciones enfrentadas: ¿negociará el PP con VOX el trasvase del Ebro? VOX tiene una solución y, por cierto, muy ajustada a la realidad en favor del trasvase; la postura de VOX está fundamentada en el antiguo y gran proyecto de Aznar, financiado por la Unión Europea, de un Plan Hidrológico Nacional. VOX, sí, sigue al PP de Aznar; por el contrario, el candidato del PP, durante toda la campaña electoral, no ha dejado de decir que está en contra del trasvase. Jorge Azcón está, sí, con Rodríguez Zapatero, cuya primera medida nada más llegar al gobierno fue suprimir el Plan Hidrológico Nacional… Tengo la sensación de que el PP se precipitó a la hora de adelantar los comicios autonómicos. No ha conseguido su objetivo: alcanzar mayoría absoluta. Y, lo que es peor, no tenía diseñado una estrategia de negociación post-electoral. Y, lo que es más grave, tampoco tenía un plan alternativo caso de fracasar en su primer empeño; si lo hubiera tenido, no creo que Azcón hubiera repetido tantas veces en campaña el siguiente mantra: "jamás saldrá una gota de agua del Ebro para otra región que no fuera Aragón."