La patronal catalana, la inmigración y Sánchez

La patronal catalana "Foment", distinguida entidad caracterizada en la actualidad por su apoyo al independentismo golpista, su connivencia con la corrupción política y moral del nacionalismo y por ser uno de los mayores lastres y desastres de Cataluña, acaba de reparar en el hecho de que la regularización masiva de inmigrantes decretada por su admirado, querido e idolatrado Pedro Sánchez "puede generar graves disfunciones". Y lo ha hecho saber a través de un viscoso comunicado que arranca así: "'Foment del Treball' reafirma su apoyo al principio de regularización e integración de personas extranjeras impulsado por el Gobierno central, una medida que el tejido empresarial considera necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado laboral y la continuidad de la actividad productiva". El tejido empresarial...

Y hasta ahí es donde piensa leer el presidente del Gobierno. Si tuviera la tentación de seguir con la lectura advertiría que tras esa declaración de adhesión inquebrantable a los principios del sanchismo, los empresarios catalanes de tan funesta patronal se atreven a indicar que la iniciativa "no aporta las garantías jurídicas y operativas imprescindibles para un proceso seguro, ordenado y coherente con el marco legal vigente". Es más, dicen que "es especialmente grave que la falta de antecedentes penales en el país de origen pueda acreditarse mediante una simple "declaración responsable" en algunos casos, un mecanismo que no garantiza la fiabilidad ni la trazabilidad de la información". Ah, que no es un bulo lo de la "declaración responsable".

Pero hay más. Estos fenómenos encabezados por el exdirigente de Unió Josep Sánchez Llibre temen que la medida afecte a la seguridad ciudadana y jurídica y que además genere un "efecto llamada". Anda, un "efecto llamada". Vaya, vaya. De modo que tal vez haya quien se sienta tentado de introducirse en España para trincar un pasaporte Schengen que le permita pasearse por la Unión Europea a todo plan, como si llevara toda la vida cotizando. Los amigos de Foment deben saber lo que está pasando en el aeropuerto de El Prat y en La Jonquera desde el anuncio de la regularización masiva. Y eso que les parecía otra genialidad de Sánchez, el tipo al que extorsionan sin disimulo, va a resultar que no era tan buena idea.

Tal vez están impresionados por las aglomeraciones en el consulado de Pakistán en Barcelona. O por el incesante tráfico de vehículos con matrícula francesa en los alrededores del consulado de Argelia. Quizá no se esperaban tales avalanchas de supuesta mano de obra en su totalidad masculina. O a lo peor han detectado que el anuncio es un coladero por el que van a entrar quienes les pongan un cuchillo en la garganta a no ser que se fuguen a Andorra, Suiza o a la República Dominicana.

Por lo demás, esta gente de "Foment" es frívola pero están perfectamente al corriente del tipo de régimen que es el sanchismo, de ahí que arranquen su nota con ese 'estamos a favor de lo que diga el puto amo'. Contrariar a Sánchez siempre tiene consecuencias. Eso explica el tono rastrero del comunicado, esa ensalivada nada más arrancar sobre las bondades de lo que diga Sánchez en vez de denunciar, por ejemplo, que el centro de Barcelona está plagado de comercios cuyo único sentido es el blanqueo de capitales procedentes de toda clase de delitos, incluido el terrorismo. Locales en los que son esclavizados por sus propios compatriotas muchos de los que hacen cola en los consulados. Regularizar eso es un crimen.