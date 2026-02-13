De Miquel Roca a Gabriel Rufián

A mí la creciente tensión entre Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, a cuenta de las apetencias del primero de que ERC explore otras maneras de involucrarse en las izquierdas (por llamarlas así…) españolas, me recuerda a la feroz batalla campal desencadenada en el año 1993 entre Jordi Pujol y Miquel Roca. A cuenta de que el segundo quería ser ministro de Felipe, y el primero sólo veía eso por encima de su cadáver. Del de Roca. El secretario general de CDC nunca volvió a ser el mismo después de que la ira pujolista le arrollara como un tanque.

Claro que Pujol era mucho Pujol, y era presidente de la Generalitat, todavía con mayoría absoluta. Oriol Junqueras ahora mismo sólo preside un partido en retroceso, por no decir en descomposición, con muy poquita presencia institucional (que seguramente todavía será menos después de que Aliança Catalana irrumpa en los próximos comicios municipales como elefante en cacharrería…) y con más dudas que ideas.

Junqueras sí ha acreditado (y en eso sí se parece a Pujol) una resiliencia extraordinaria frente a sus críticos y enemigos. O se los carga o los desactiva. ¿Quién se acuerda de Marta Rovira? Claro que Rufián no es tan fácil de matar (silenciosamente por lo menos) porque, también como Roca, goza de perfil propio y de popularidad contrastada.

¿Quién tenía razón, Roca o Pujol? En su día, la progresía madrileña lamentó que CiU no cruzara el Ebro/Rubicón de atreverse a hacer política para toda España. Que curiosamente la acabaron haciendo por pelotas cuando Pujol apuntaló el último gobierno de Felipe y el primero de Aznar. Con desastrosos resultados en Cataluña, por cierto: ahí murieron primero la mayoría absoluta, después la hegemonía de CiU y finalmente CiU misma. Por eso yo sí me creo a Sílvia Orriols cuando dice que no quiere ver ni en pintura los leones del Congreso, que devoran políticos catalanes con tanta presteza como los del circo romano a los cristianos antiguos.

Nunca sabremos qué habría pasado de haberse podido explorar la vía Roca. ¿El resultado habría sido distinto? ¿Mejor? ¿Peor? Quizás los vendedores de palomitas están de enhorabuena porque se nos viene remake.

La política, toda ella, tiene un fuerte componente de personalismo y hasta de ego puro y duro. Sólo en los actores de cine he visto yo un apetito de luz pública como el que veo en muchos políticos. Con lo cual nunca sabes si priman las ideas o el "qué hay de lo mío". Si Rufián defiende lo que defiende por convicción o porque le ha cogido el gusto a vivir y trabajar en Madrid, o si Junqueras defiende lo contrario porque de verdad no lo ve, o porque no se fía de que "su" Roca charnego acabe haciéndose más fotos a la puerta de la Moncloa (y con foulards más elegantes…) que él.

Para los que nunca hemos votado ni votaremos a ERC, ni a ninguno de esos partidos de "izquierdas" (ejem) con los que el Pijoaparte de Santako aspira a hacer frente común, el tema tiene interés más antropológico que político. ¿Un catalán deja de serlo, o de tener razón de ser, si busca votos en Torrelodones o en Algeciras? Incluso el inmaculado y sin pecado concebido Salvador Illa (qué baraka este hombre, que randuvo sobre las aguas de la Covid sin mojarse los ministeriales pies, y encima va la crisis del rodalies y le pilla de baja…), cada vez que suena su nombre como posible reemplazo de Pedro Sánchez, no falta quien le musite al oído: "Recuerda que eres mortal…y catalán".

Dicen nuestros amados líderes que los catalanes sólo podemos ir a Madrid a hacer de chachas porque nos tienen manía. Yo creo que los que nos la tienen, que haberlos haylos, es por nuestra mala cabeza y a veces restringido corazón. Por esa proterva manía de querer ser distintos y mejores que el resto, cuando no somos ni lo uno ni lo otro. Ser catalán es una de las maneras más bonitas de ser español. Y ser español una de las maneras más desacomplejadas de ser catalán…por lo menos, hasta que te metes en política.