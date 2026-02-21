Índice onomástico del trinque, la alcoba y la sospecha

Nota del autor: ante la imposibilidad de meter todos los garbanzos negros del sanchismo en la misma olla, se ha optado por un índice conceptual, voluble, sabrosón y cualitativo. En la elaboración de este índice se han seguido los criterios de igualdad, diversidad, resiliencia y sostenibilidad, y se ha aplicado la perspectiva de género a la gramática, la sintaxis y la ortografía. El autor no acepta pagos por inclusión o exclusión en el índice. De momento. Que todo se pega.

José Luis Ábalos: Papá.

Víctor de Aldama: Benefactor de la humanidad.

Francina Armengol: Experta en mascarillas. Mucha mala leche, pésima memoria.

Félix Bolaños: Personaje de Ibáñez. Madre del cordero. Filomasonazo de época.

José Bono: El que te enchufa.

Santos Cerdán: Lector empedernido. Señor que no quiere que Koldo hable de "esto".

Yolanda Díaz: Encubridora profesional. A menudo, literalmente (véase Antonio Garamendi).

Leire Díez: Discípula de Cervantes. Experta en contar historias.

Francisco Espinosa: General. Mediador. El dedo de Tito Berni le marca el camino.

Juan Bernardo Fuentes: Tito Berni. Imagen oficial de la España de Pedro Sánchez en la temporada 23/24.

Álvaro García Ortiz: Toga enmugrecida.

Koldo García: Salvador de la patria. Socialista de raíz. Último aizkolari socialista vivo.

Begoña Gómez: Egiptóloga. Véase: posición egipcia en el arte antiguo.

José Ángel González: Ex DAO. Feminista a fuer de socialista. Por sus venas corre un Torrente de sangre.

Francisco J. Herrero: Exdirector General de Carreteras Rotas. Víctima del Impuesto PSOE.

Javier Hidalgo: FEO de Begoñalia.

Javier Izquierdo: Presunto acoso, dimisión y nunca más se supo.

Óscar López: A Fraga le cabía el Estado en la cabeza. A López le cabe el establo en la cabeza.

María Jesús Montero: Lo mismo te fríe un rescate que te plancha una inspección.

Antonio Navarro: Dirigente socialista de Torremolinos que te quiere meter ficha.

Tomás Oiarte: si le llama José Luis, se Acciona.

Isabel Pardo de Vera: No vio. No escuchó. No hizo. No conoce. Escuela Pedro Sánchez.

Óscar Puente: Brazo armado de la banda en Twitter. Abracadabrador.

Jéssica Rodríguez: La última romántica.

José Luis Rodríguez Zapatero: Príncipe de Delcy. Hasta el cuello.

David Sánchez: Hippie de palacio monclovita con el superpoder de hacer menear el bullarengue a las chirimoyas.

Pedro Sánchez: Reputísimo amo.

Ángel Víctor Torres: Eterno suplente en las convocatorias de la UCO. Con más banquillo que Vallejo en el Madrid.

Patricia Úriz: Cariño. Mujer que espera para que cuele lo de haber contado.