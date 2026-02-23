¡La velocidad de VOX y del PP!

Principios, principios y más principios son importantes para la geometría y, a veces, para construir éticas universales incapaces de integrar en sus programas la vida moral de las personas y las naciones. Principios, sí, hay para todo, salvo para la política; en la política, como sabe cualquiera con una pizca de sindéresis y otro poco de sentido común, sólo hay circunstancias históricas, y éstas definen, como dice nuestro filósofo de cabecera, lo que hay que hacer. Todos los partidos políticos en España conocen bien esas condiciones, e incluso su principal coyuntura: el gobierno de Sánchez está acabando, matando, la base clave del sistema político: el Estado-Nación. Exterroristas, separatistas, comunistas y socialistas matan todo aquello que les da vida: España. Por eso, seguramente, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones de la Constitución del 78, empezando por la Jefatura del Gobierno, es peor que escasa. Nula.

Sobre esa condición operan todos los partidos políticos. Se diría que todas las fuerzas políticas hacen patinaje sobre una finísima capa de hielo, que oculta las heces y miserias del sistema. Sólo se salvará la formación política que lo haga a gran velocidad. La salvación, sin duda alguna, está en la velocidad. Por eso, los partidos del Gobierno han impuesto a una velocidad endiablada que se legalicen a millones de emigrantes irregulares; o el PP ha convocado elecciones autonómicas para eludir su ineptitud para echar a Sánchez de La Moncloa; o los partidos separatistas y comunistas se han movilizado, ante la posible catástrofe sanchunera, para conformar un "partido ameba", sí, como en el pasado fueron IU, Podemos y Sumar, un partido que, como la ameba, es, a un tiempo, creación del órgano adecuado y empleo de él (eso es lo que hace Rufián y su entorno)…

La velocidad, nadie lo dude, en un régimen político tan corrupto como el sanchista, es clave. En este contexto histórico hay un partido político que sobresale. Está por encima de los otros. Va en cabeza por su agilidad, levedad y desenvoltura. Puede salvarse y, de paso, salvarnos a todos. Nadie con un poco de seso podrá negarle a VOX ser, hoy por hoy, la fuerza política más veloz de España; crece sin comparación con ninguna otra. Ya no es un asunto de encuestas ni de cuánto seguirá subiendo en Castilla y León, o en Andalucía, sino de que ya es percibida como la única fuerza política capaz de sacar a España del atolladero sanchista. Jóvenes y viejos, gentes de todas las edades y condición, con procedencias políticas diversas, esperan con impaciencia las elecciones para votar a VOX. Su liderazgo, su programa y la oportunidad para apostar, en política internacional, por Trump y Milei, son componentes esenciales no sólo para concurrir con garantías de éxitos en todas las futuras elecciones, sino para desbancar al PP como fuerza política hegemónica en toda la Nación.

Sí, no frunzan el entrecejo por mi afirmación; VOX ha conseguido sobreponerse a toda la patraña sanchunera sobre la "ultraderecha", ha dejado claro los males del bipartidismo, y tiene una presencia internacional no sólo en Europa sino en América más relevante que la del PP (¿felicitaron ya los de Génova 13 a Trump?)… VOX es una fuerza política imparable. Su discurso es sencillo. Obvio: España es lo primero. Y, mientras tanto, la gente se pregunta: ¿dónde está el PP? En el Parlamento, responden los de Núñez Feijóo; está bien, pero sirve de poco… La actual circunstancia histórica determina claramente que el Congreso de los Diputados sólo sirve para "pedir la dimisión" de Sánchez, pues que ni la moción de censura, según Núñez Feijóo, serviría para ganarla. Asistan, pues, al parlamento y pidan la dimisión de Sánchez, pero el resto es faramalla. La pesadez, la premiosidad y la lentitud en la adaptación a las nuevas circunstancias históricas pudieran llevar al PP a un descalabro monumental en Castilla y León… ¿Quizá la señora Guardiola esté esperando los resultados de la comunidad vecina para conformar un mesogobierno para Extremadura? Puede ser.