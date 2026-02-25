Feijóo escoge el plátano; Cayetana, el puñal

El compañero Miguel Ángel Pérez le sirvió este lunes a Alberto Núñez Feijóo un arma informativa implacable, idónea para emplear contra el presidente del Gobierno en la sesión de control de este miércoles: "Pedro Sánchez –titulaba la exclusiva– es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal". "Ni 23F ni tejeros en vinagre", bien podría haberle dicho el líder del PP al del Ejecutivo, "¿qué debemos conocer sobre su estado de salud? ¿Está capacitado para ejercer la presidencia del Gobierno?". El jaque estaba a huevo.

Sin embargo, Feijóo se transformó en el personaje de Carmen Electra en la escena inicial de Scary Movie: pudiendo elegir entre una pistola, un puñal o un cuchillo de cocina, escogió el plátano. Y Sánchez lo vapuleó. Como suele: chulesco, con saña y gusto, recreándose, tratando al jefe genovés como a un absoluto mentecato. Arregló tarde y parcialmente el desaguisado Cayetana Álvarez de Toledo ante un Bolaños que recurrió al insulto como cortina de humo, pero que no desmintió la noticia de LD.

El espíritu de Casado habló por boca de Feijóo, quien hizo un totum revolutum reclamante, pidiendo desclasificar los presupuestos, el apagón, la investigación del accidente de Adamuz o "quién financió sus primarias", entre muchos otros asuntos. Sánchez, revitalizado por los Smint que le coge a la viseprecidenta Montero, como si hablara con un imbécil: "Me hace la misma pregunta que hace dos semanas. ¿No puede innovar un poquito?". El pepero alfa, en su réplica, comparó a su rival con Suárez –"El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo; usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa"– y concluyó insulso y pardo: "Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que el 23F lo paró usted". El yerno de Sabiniano se la devolvió a rodeabrazo: "Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso usted lo llevaba escrito". Pumba. Carcajada general. "Para una cosa que tenía que hacer a la semana", añadió con regodeo. Después, puso a desfilar al alcalde de Móstoles, a Los Pocholos y a Mazón, y hasta luego, Lucas.

Después, la puigdemontonera Nogueras, más flojita que en sesiones pretéritas, acusó a Sánchez de "españolizar las autopistas" y le pidió separar su "escudo social" de las ocupaciones. El presidente leyó unos datos en sus papeles y una mesnada de diputados peperos se lo reprochó a voz en grito. En fin. La condenada María de las Mercedes Aizpurúa invitó al vómito exigiendo la desclasificación de "todos los documentos sobre los casos que azotaron no sólo a las familias, sino a todo el pueblo vasco", y con la desvergüenza de un hirudíneo, esputó que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre". Detrás de ella, el diputado de Vox Francisco José Alcaraz mostraba en una pantallita la cifra 379: los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA pendientes de resolver. El diputado del PP Guillermo Mariscal comenzó su pregunta a la vicepresidenta Aagesen reprochando su impudencia a la portavoz de EH Bildu. Le aplaudieron los de sus filas, pero también los de Vox. Ovaciones similares, por el mismo motivo, cosecharon Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo.

Ester Muñoz hizo pesca de arrastre: "Cuando salgo a la calle, me daría vergüenza que alguien pudiera pensar que soy de izquierdas". Respuesta de Montero: "Más vergüenza me daría a mí ponerle una alfombra a la ultraderecha y estar pactando con aquellos que niegan la democracia, las autonomías y no tienen ningún proyecto de país". Figaredo y Belarra se ciscaron en el Ibex 35. A Yolanda Díaz la aplaudieron por decir que representa "a la dignidad de la gente trabajadora". Teme que el monito Punch le dispute el liderato de Sumar 2. Tellado le bajó los humos: "No se haga ilusiones. Aquí este aplauso ha sonado a despedida". Le preguntó a Bolaños por la orden de Adif "de retirar esos materiales –del accidente de Adamuz– de madrugada para impedir la investigación de la Guardia Civil". El ministro ministril aventuró que, por colaborar con la ultraderecha, al PP no le quedará "ni la camisa": "Se van a quedar ustedes en paños menores. Ahórrenos esa imagen". Gamarra contraatacó bien: "En paños menores hemos visto a un diputado del PSOE, como el tito Berni".

Álvarez de Toledo preguntó por las primarias amañadas del PSOE y Bolaños respondió refiriéndose a la Ley de Publicidad Institucional, que "va a evitar que acosadores disfrazados de periodistas amedrenten a políticos progresistas. Amigos suyos, con los que se pasea por los alrededores del hemiciclo". La portavoz adjunta del PP disparó a la barriga: "¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? ¿Presume de transparencia? Desclasifique su historial médico". El socialista, jodido: "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo llega al límite de la bajeza moral, siempre hay un escalón más bajo". Se fue sin desmentir la información de Miguel Ángel Pérez.