Madrid coloca a siete hospitales entre los mejores del mundo, pero la izquierda sigue atacando a la sanidad de Ayuso

Desde tiempos de Esperanza Aguirre, si no antes, la izquierda ha venido atacando a la sanidad pública madrileña utilizando el falso pretexto de que los sucesivos gobiernos regionales del PP iban a privatizar este servicio básico para los ciudadanos. Utilizaban para ello, y lo siguen haciendo, argumentos con los que pretenden colar entre la sociedad la creencia de que tendrían que acudir a ser atendidos con la tarjeta de crédito en la boca. Evidentemente, se trata de una inmensa mentira que, sin embargo, algunos siguen utilizando para sembrar el miedo.

En la Comunidad de Madrid, como en tantas otras regiones, se utiliza el modelo de colaboración público-privado, que no es otra cosa que dejar en manos de empresas privadas la gestión de centros sanitarios de titularidad pública, con las ventajas que esto tiene desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión y para reducir el gasto público. Pero, como digo, Madrid no sólo no es la única comunidad que utiliza este modelo, sino que, por ejemplo Cataluña, lo usa en un porcentaje muchísimo más alto, hasta el punto de que de 109 hospitales con concierto en toda España, 93 están en aquella comunidad, según datos del Ministerio de Sanidad. Pero esto ni al Gobierno de Pedro Sánchez (que por cierto también utiliza este modelo de gestión sanitaria), ni a la izquierda en general, les interesa lo más mínimo, porque lo importante es mentir a los ciudadanos con tal de ir contra su enemigo público número uno: Isabel Díaz Ayuso.

La última noticia de una de las terminales mediáticas de este frente anti-ayusista la publica el diario El País. Cuenta que una matriz alemana del Grupo Quirón Salud, ha ganado un 11% más gracias a pagos del Gobierno de Ayuso por valor de 500 millones de euros. Una información que ha calificado de falsa la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, que además ha acusado de mentir al diario de Prisa. Porque desmontar una intoxicación periodística de este calibre es tan sencillo como destacar que la red de Quirón en España está compuesta por más de 160 centros asistenciales, de los que 58 son hospitales generales, 8 de ellos universitarios, y sólo cuatro de ellos forman parte del Sermas, el Servicio Madrileño de Salud. Por tanto, inferir que cuatro de los 160 centros asistenciales que tienen en España son los que enriquecen las cuentas de Quirón es simplemente mentira además de una burda manipulación.

Y esta noticia se publica el mismo día en el que hemos sabido que siete hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los 250 mejores del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2026 de la revista Newsweek, el 60% de los centros españoles que figuran en la lista publicada por la revista estadounidense. Y a esto podemos unir el hecho de que las listas de espera sanitaria de Madrid son las más bajas de toda España. Pero por muchos datos objetivos que utilicemos para desmontar las mentiras contra la gestión sanitaria que se hace en Madrid, estas seguirán repitiéndose por parte de aquellos a los que lo único que les importa es tratar de dañar a su rival política más destacada.