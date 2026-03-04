Atlético, no pidas perdón, pero que a Sevilla vaya el otro Atleti

En primer lugar, si no digo esto, reviento. Si eres del Atlético de Madrid y hoy no estás feliz porque tu equipo está en la gran final de Copa eliminando al Barcelona, sinceramente, háztelo mirar. Ojo, no digo que no estés enfadado por el nefasto planteamiento de anoche en el Camp Nou, cosa que yo también pienso y cosa que también me enfada, pero es imposible si eres del Atlético y no del club de "yo tenía razón" que hoy no gane más la felicidad que el enfado por un partido.

El Atlético de Madrid es claro merecedor de pasar a la final y lo voy a resumir de forma muy clara. El equipo de Simeone hizo un partidazo en la ida y el Barcelona estuvo vergonzoso. Anoche el Atlético estuvo vergonzoso y el Barcelona hizo un partidazo. Uno marcó 4 y el otro 3. Y por eso el Atlético está en la final. Punto pelota. Eso sí, el Atlético no aprende y solo le pido al equipo y al Cholo, por favor, que a la final de Sevilla vaya el otro Atleti.

Sigo insistiendo en el tema merecimientos porque los rojiblancos merecen estar en la final. En la ida hizo más partidazo que ayer el Barcelona en el suyo. Matemáticas. 4 es más que 3. ¿Horrible ayer el Atlético de Madrid? Infumable, angustioso y desesperante con tanto miedo en el cuerpo. Pero menos horrible que el Barcelona en la ida donde pudo llevarse 7 en la primera parte. Así son las cosas y así se las hemos contado. En eso consisten las eliminatorias a doble partido. Si dura 180 minutos y hay uno que lo hace mejor en los 90 que le tocan, zasca, ganador.

Mantengo que el Atleti no debe pedir perdón ni por estar en la final ni por celebrarlo porque los atléticos son los primeros que le piden más a su equipo. Eso no quita para que estén felices hoy y lo deben estar sin pedir perdón a nadie. El Atlético va a Sevilla y al que no le guste que se tire del pelo, si tiene, o llore. 4-3 en la serie. Ahora bien, lo de anoche con el cortisol disparado continuamente no puede ser. El Cholo no puede ni permitir eso ni fomentarlo porque todos sabíamos que el Barcelona te podía remontar, pero jamás con la sensación de llevar en algunos momentos el peso de un dodotis en la equipación.

Estoy feliz por la final, sin embargo, no puedo y no debo dar por buena la forma de competir ayer para llegar a ella. Eso no debe ser el Atlético. Puede sufrir, como es lógico. No niego esa parte de sufrimiento del ADN colchonero, como dijo anoche el Cholo, pero una cosa es sufrir compitiendo y otra sobrevivir asustado al fondo de la cueva. No me gusta y no me gustará nunca, porque además todos sabemos que cuando quieren pueden dar otra versión. Versión por cierto que espero que vaya a Sevilla. Si no va la valiente, da igual que pase Athletic o Real Sociedad porque este Atlético no ganará a ninguno de los dos.

Respecto a lo que llega de Barcelona, una vez más, es una vergüenza de un club y un entorno acostumbrados a normalizar lo surrealista. Desde Negreira hasta inscribir jugadores a base de palancas. Que no hablen de autocrítica desde Barcelona. Hoy no. Bueno, ni hoy ni nunca. Porque cuando acabó el 4-0 del Metropolitano donde pudieron llevarse 8 en la primera parte, en vez de exigir a su equipo hablaron de árbitros y menospreciaron al Atlético diciendo que iban a remontar seguro. Están fuera por el 4-0 y el Atlético está en Sevilla porque fue mejor en el primer asalto. Conclusión: Atlético, no pidas perdón, pero que a Sevilla vaya el otro Atleti