Teresa Ribera y la corrupción medioambiental en Aragón

Aunque algunos pocos periodistas -muy especialmente, Federico Jiménez Losantos- ya advirtieron hace años respecto de una trama de corrupción medioambiental en Aragón en tiempos del cuatripartito de Lambán relacionada con la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, lo cierto es que la Justicia parece, por fin, haber tomado cartas en el asunto con la detención por parte de la Guardia civil de seis personas, entre ellos nada menos que el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas y el alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en tiempos de Teresa Rivera, Eugenio Domínguez.

Estas detenciones se han producido inmediatamente después de los registros que la Benemérita ha llevado a cabo este martes en varias de las sedes de la empresa aragonesa Forestalia entre Zaragoza y Madrid en el marco de una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción Numero 1 de Teruel que implicaría a una veintena de empresas de energías renovables, entre otras las del clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón y sobre el que había alertado el presidente de este diario.

Así las cosas, y aunque la causa es secreta y los agentes aun tengan que realizar una exposición razonada al juez instructor sobre los motivos de las detenciones, tanto el nombre de los detenidos como la nota de la guardia civil, que señala que "la causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos", apuntan claramente a lo que Jiménez Losantos ya alertó en su día como "la mayor atrocidad estética, ética y política que se haya cometido contra cualquier región española desde que rige la Constitución".

El hecho es que la propia nota de la Guardia Civil es la que señala que, "según los indicios recabados hasta el momento, una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales", manipulación de los informes medioambientales "habría beneficiado directamente a Forestalia" y a su "peculiar modus operandi"

Así las cosas, y teniendo presente que uno de los detenidos es Domínguez, entonces subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica en tiempos de Teresa Rivera, ya es hora de que PP y Vox, además de ponerse de acuerdo de una vez por todas para gobernar juntos en Aragón, den muestras de mayor interés sobre este escandalosos asunto, empezando por pedir la comparecencia -si no puede ser en el Congreso, en el Senado- de la máxima responsable in elegendo e in vigilando en el caso de Eugenio Rodríguez, quien, según las investigaciones, habría presuntamente cobrado del complejísimo entramado de Forestalia a través de su mujer y de una empresa a él vinculada.

Si ya resultó una vergüenza que Teresa Ribera se fuera de rositas -de hecho fue aupada al cargo de vicepresidente de la Comisión Europea- en el asunto de la Dana, siendo la máxima responsable de no haber ejecutado las previstas infraestructuras necesarias para evitar la tragedia, sería el colmo que tampoco asumiera responsabilidad política alguna en este clarísimo caso de corrupción medioambiental bajo su mandato.