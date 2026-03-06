La guerra de Sánchez y ZP (¿Zapatero Presidiario?)

Aislado del mundo occidental, de la civilización, el presidente del Gobierno está decidido a hundir a España en la más profunda sima. Dentro y fuera. Esa es su verdadera mayoría, que mucho más de medio mundo cree que el problema es él. La disyuntiva "o yo o el caos" no es una decisión arriesgada en su caso.

Pedro Sánchez dio mucho bombo a una comparecencia pública para explicar este pasado miércoles la postura de España, la suya, ante el ataque militar al régimen teocrático de los ayatolas en Irán por parte de EE.UU e Israel. Que el mundo no puede "resolver todos los problemas con bombas", como recuerda María José Grech en Libertad Digital, parece más bien el argumento de los antiguos certámenes de belleza en los que se obligaba a las participantes a opinar sobre alguna cuestión de supuesto interés general que siempre terminaba siendo la paz mundial sobre la guerra.

Que no haya guerras. Siempre se dice lo mismo. Nunca se pide que no haya muertos o que caigan las dictaduras o que se meta en prisión a todo aquel que desprecie la libertad y someta o aniquile al ser humano que no pasa por el aro de un capricho, sea religioso, civil o militar. Sólo se pide que no haya guerras, en referencia a las declaradas, nunca a las tácitas y eternas, que se dejan como convención aunque maten durante siglos.

El resumen del propio Sánchez ha sido claro. "Cuatro palabras: no a la guerra". Ya tenemos, a falta de presupuestos y escaños, la chapita electoral en la solapa. La misma de hace tanto tiempo, tan rentable. Y, como diría aquel, a cabalgar contradicciones.

No a la guerra, pero Irán está mucho mejor colgando a homosexuales de las grúas, aniquilando disidentes o persiguiendo a las desveladas, ejemplo de mujeres que quieren ser mujeres y libres y que pagan con su vida por ello, no como en casa de Sánchez, léase Consejo de ministros y saunas, que pagan por las mujeres como mercancía.

No a la guerra, pero Hamas está mucho mejor asesinando a propios y extraños con tal de seguir en el poder corrupto de su Palestina imposible, un estado que nunca tuvo estructura y que nadie apoya salvo Hezbolá… e Irán, además de las multinacionales del terror… y la España de Sánchez.

No a la guerra, pero Nicolás Maduro estaba bien donde estaba antes de la bendita extracción. Con Maduro sí se podían hacer negocios —también particulares— pese al clamor de millones de venezolanos que, afortunadamente, tienen algo más de esperanza sabiendo que el sátrapa está con las manos juntas. El Helicoide, las torturas, los asesinatos… No a la guerra.

¿Dónde estuvo la "legalidad internacional" en todos estos casos? Amparando el desprecio a la libertad bajo nombres de complejas misiones de Naciones Unidas. No a la guerra, no a las bases… pero los aviones de combate salen de España hacia el teatro de operaciones. Siempre miente.

El PSOE menos fiable está ante el abismo y necesita engancharse a cualquier estandarte por frágil que sea. Queda poco tiempo para el fin legal de la legislatura, quizá menos del tasado, y hasta entonces todo vale, sea el feminismo de cartón piedra, el antiamericanismo con mochila antisemita, la guerra… Volvemos a los 2000, a los tiempos del muñidor de todo mal. Sí, ese.

ZP, un profeta en apuros

José Luis Rodríguez Zapatero inauguró su carrera de candidato despreciando la bandera de los Estados Unidos durante el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid el 12 de octubre de 2003. Fue, sin duda, el candidato del "No a la guerra" contra el PP pese a que el PSOE de Felipe González envió soldados de reemplazo a la primera guerra del Golfo Pérsico, en el año 1991.

Ya de presidente del Gobierno, Zapatero explicó en RTVE por qué permaneció sentado al paso de la enseña aliada. Atención a las razones porque la mentira sanchista también es herencia zapateril:

Yo no permanecí sentado ante la bandera de los Estados Unidos de América, que la respeto como todas las banderas y en este caso la de un país aliado y amigo. Yo permanecí sentado frente a lo que se dijo en aquel momento y en ese desfile… que eran las tropas de los países que estaban en la guerra de Irak con nuestros soldados… y que de repente aparecieron en el desfile… Todo el mundo sabe que aquella guerra dividió profundamente a la sociedad española, es más, hubo una mayoría que estuvo en contra de esa guerra y yo mantuve una actitud de protesta por el gobierno que había hecho desfilar a los países que estuvieron en la guerra…

Una mezcla perfecta entre Cantinflas y Goebbels. Entre no saber decir por qué pero saber perfectamente para qué: para dividir y enfrentar, que es donde el PSOE más pesca. Pero después de esa declaración de candidato, y tras llegar a La Moncloa en los tres días de la infamia de marzo, retiró las tropas que jamás habían presentado batalla sino apoyo logístico y trató de convencer al resto de Europa de que siguiera su cobarde ejemplo. Tras ello llegarían la Alianza de Civilizaciones y los millones iraníes de Tarik Ramadan y otros intelectuales del petróleo que tantas veces han merodeado La Moncloa y no pocos medios de comunicación.

La primera cita de chapa electoral es el 8 de marzo. ¿Qué feminismo desfilará para Sánchez? Hay varias posibilidades: el del marido de Oltra, el de Paco Salazar, el de José Tomé, el del Tito Berni; el de Koldo y Ábalos, el feminismo Peugeot; el de Sabiniano y las saunas con o sin favor policial, el del jefe policial José Ángel González. O el feminismo al que "le va la vida en ello" que reclamó Carmen Calvo, y que tanto se le fue la vida que muchas murieron por negar una pandemia que ya era cierta. También pueden aportar algo los socios Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero y hasta el de las miradas lujuriosas de Galapagar.

Este será el 8-M de la vergüenza. Sólo con las sobrinas, asumidas como nueva clase social adosada a gran parte de la izquierda española, pueden llenarse las calles de las grandes capitales. Pero gritarán contra Vox y contra alguna despistada del PP que todavía crea que debe pedir visado morado para ser mujer.

Y las mujeres-soldado de la guardia revolucionaria de La Moncloa y RTVE gritarán contra la guerra, la que sea. Aunque deberíamos ceder las calles a las iraníes y a todas las víctimas de la sumisión, las tomarán esas que ni sufren ni denuncian el sufrimiento ajeno. Y algunos medios, no este, comprarán la mercancía.

La guerra beneficia a Pedro Sánchez. Era lo que necesitaban los avergonzados de su partido para volver a creer. Una causa fácil, carnaza para tertulias, este es mi PSOE: ¿Cómo puedes defender un bombardeo? ¡No a la guerra, no al imperialismo yanqui, OTAN no, bases fuera! Y cinco porros. La guerra es el penúltimo clavo ardiendo para Sánchez.

Ya intentó reeditar el hundimiento del Prestige en la riada mortal de Valencia con el guion escrito en Rianxo, pero salió huyendo de Paiporta masticando barro. Esperemos que no se repita toda la trama de los años 2003 y 2004 porque los episodios que se cierran sin que asome la verdad son los que pueden repetirse.

Vuelven los tiempos del zapaterismo coincidiendo con la renovada vigencia del expresidente. Disolvió la Brigada Plus Ultra II, la que operaba en Irak, y se metió de lleno en la Plus Ultra que daba dinero, la línea aérea digna de rescate socialista pese a su insignificancia estratégica y empresarial. Metió en el bucle lucrativo a las hijas, las que fueron de negro a la Casa Blanca, y admitió en el Senado que viajaba a costa de Maduro.

El asunto no es difícil de entender: su amigo Julio Martínez creó una empresa sin plantilla, con Plus Ultra como único cliente y con el clan de la zeja como únicos proveedores. Así pretendía Zapatero mantenerse desvinculado de la aerolínea, interponiendo a un empresario que acabó detenido. Y lo de quedar en un rincón sin cobertura del monte de El Pardo poco antes de la detención fue sólo para correr. El Prínsipe de Delcy está más cerca del gorila bolivariano que nunca.

ZP, aquel eslogan de Zapatero Presidente, puede ser pronto Zapatero Presidiario. Si eso sucede será muy difícil mantener en pie el edificio de la mentira nacional de Sánchez. Pero mientras la justicia se abre camino, hay que desenmascarar a diario su propaganda. No tienen principios, la guerra les importa un bledo. Sólo están a la suya.