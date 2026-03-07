Pisotear la Constitución para legalizar el autoritarismo sanchista

Dado que el Tribunal Constitucional es como la Fiscalía General del Estado, una mera extensión del sanchismo, el presidente del órgano, el siniestro Cándido Conde Pumpido, tiene la encomienda de blanquear todas las tropelías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La instrumentalización del TC es esencial para el triunfo del golpe y para que Sánchez ejerza el poder sin ataduras constitucionales y parlamentarias. De ahí que uno de los próximos pasos de la mayoría izquierdista en el Constitucional sea facultar que el presidente no tenga que presentar ni los Presupuestos Generales del Estado ni someter sus dictados al escrutinio del Congreso y del Senado.

Tres años lleva ya el inquilino de la Moncloa sin cumplir la obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos y Conde Pumpido prepara el terreno para, tras un somera advertencia al jefe del Ejecutivo de cara a la galería, avalar una conducta impropia en una democracia, autoritaria y contraria a las más elementales reglas de la política de los países civilizados. Tal como viene advirtiendo Libertad Digital con precisas y detalladas informaciones sobre las maniobras "constitucionales", Conde Pumpido trabaja en la fabricación de "argumentos" legales para avalar que Sánchez no haya presentado presupuestos en toda la legislatura.

La perversión llega hasta el punto de que el órgano que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución es el primero que trata de desvirtuarla. Conde Pumpido y los demás magistrados del golpe están dispuestos a manipular la Carta Magna hasta el punto de convertir en constitucional lo que es una aberración inconstitucional. Y lo que trata de legalizar ahora el TC supondría la consolidación de un régimen autocrático y autoritario en España al margen de la democracia y el Estado de derecho, tal como alertan las fuentes consultadas por este diario.

El conflicto de atribuciones planteado por el Senado en el TC es una pieza incontestable en la que se enumeran todos los artículos vulnerados, despreciados y pisoteados por Pedro Sánchez con la pavorosa complicidad de Conde Pumpido.

La Carta Magna establece en el artículo 134.3 la obligación del Gobierno de presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Todas las modificaciones presupuestarias sobre los presupuestos prorrogados constituyen un fraude de ley y vulneran la competencia legislativa del Senado, cuyo recurso ante el TC señala que el Gobierno también vulnera el artículo 99.2 de la Constitución "dada la relación existente entre la no aprobación de los Presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura". Y el artículo 23 en la medida en que "la no presentación y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado impide la participación de los senadores en la función presupuestaria que integra el núcleo de la función representativa y, con ello, impide el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes".

La suma de todo ello muestra a un Gobierno ilegítimo e inconstitucional que se mantiene en el poder en contra de toda lógica democrática y legal y con la colaboración de un mayoría en el Constitucional cuyo penúltimo delirio es el proyecto de consagrar la "Memoria Democrática" como un derecho fundamental, que es la forma más directa de convertir los verdaderos fundamentales en papel mojado. Como en los regímenes en los que se mira Sánchez.