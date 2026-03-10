Réquiem por Raúl del Pozo, la voz de la calle

Se trata de dibujar, someramente, la figura de un hombre que durante casi 90 años se ha llamado Raúl del Pozo, una tarea cruel para quienes mucho le quisimos y mucho le seguimos queriendo. Pero sucede que debemos tragarnos nuestro dolor y cumplir como mejor podamos. Tal afecto recibí de Raúl y tanto y tanto le he admirado y así lo proclamo que, desde el mismo instante que Nuria Richard me dio la noticia de su muerte y articulé estas breves ideas en torno a su imagen, a cada segundo he vuelto sobre ellas, como queriendo perfilar más y más su silueta. Desde luego, no aspiro a decir la última palabra sobre él ni creo, tampoco, que hubiera de conseguirlo por más que lo intentase.

Raúl del Pozo se sentía, en cuerpo y alma, español, que es título tan glorioso como peligroso, y en sus apellidos Pozo y Page arrastraba ya los sonoros topónimos españoles como si quisiera pregonar, para que ninguna duda pudiera albergarse en su deseo, que se sabía y sentía hombre de las tierras de España. Raúl, el español de la serranía de Cuenca, fue uno de los últimos hombres a quienes cabría, con holgura, la señal de homo humanus que Cicerón antepuso al estrecho homo romanus de Catón. A la esencia del primero corresponden los tres elementos que concurrían en él, dándole forma y consistencia: el puro saber, la abnegada devoción al hombre y el íntimo sentido de la generosidad.

Raúl del Pozo era un hombre del Renacimiento; sí, del Renacimiento, pero era también un hombre de la Ilustración, lo que viene a añadir mayor riqueza a su obra. Era grande en la novela y en la crónica, dos caras de esa moneda que llamamos recado de escribir y que es oficio en el que uno se desangra a lo largo de la vida. Raúl era un hombre atento a todos los aconteceres del mundo en marcha, a los casi infinitos ruidos de la calle, un ser curioso de todo lo que escuchaba, un ladrón del oído, sagaz en todo lo que decía. Hablaba pausadamente y sus opiniones eran lógicas, sensatas, mesuradas. Y algo más: nunca odió a nadie y desconocía el veneno de la envidia. Por eso, ha muerto feliz. También porque fue sincero, porque no mojaba su pluma en tinta de calamar. Se ha despedido de este valle de lágrimas, sabiendo que la verdad era su único amigo duradero y fiel, llevando, como el Eclesiastés dice, la verdad por delante.

¡Tan corto es el vivir! Sí. Es fugitiva la vida. La muerte llega tarde o temprano, pero siempre en su momento justo y con paso de chacal. Nadie muere un minuto antes de que le toque. Es el destino el que decide nuestras vidas y nuestras muertes y contra el destino no hay quien pueda. Lo dijo el propio Raúl en el obituario que dedicó a la muerte de Natalia Ferraccioli, la hermosa mujer con la que estuvo casado 48 años: "la ciencia no alarga la vida, sino la vejez y prolongar la agonía es multiplicar la muerte". Lo que sea ya sonará y para los creyentes sólo Dios sabe lo que ha de sonar, aunque a veces los designios divinos, además de inescrutables, nos parezcan caprichosos.

El tiempo huye sin remedio. Son tan crueles como ciertas las palabras de Shakespeare cuando nos advierte de que maduramos y maduramos de hora en hora para luego, de hora en hora también, pudrirnos y pudrirnos hasta que se acaba el cuento. Pero la vida, además del corazón que late, es el pensamiento que flota sobre el corazón inerte.

Sí; Raúl del Pozo ha muerto, pero la muerte sólo le ha quitado la vida. Lo malo de tu partida, querido Raúl, es el hueco que dejas en el corazón de tus seres queridos. Eso pese a no olvidar que lloramos a los muertos como si ellos sintieran la muerte sin saber que los muertos están en paz.

"¡Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida!", exclama Gabriel García Márquez en carta de despedida escrita a los amigos, en su camino hacia la muerte. Después, a renglón seguido, nos regala una lección: "A los hombres les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido". Vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir. La vida es, ante todo, recuerdo, nostalgia y soledad, esas tres esencias que se destilan en el alambique del alma.