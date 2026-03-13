¿Quieres derecho internacional? Pues toma tres tazas

Pedro Sánchez cimbrea su palmito recorriendo los pasillos internacionales del poder en defensa de la legalidad internacional como un moderno San Jorge que persiguiera al dragón de la guerra para alancearlo. El derecho internacional se defiende siempre, da igual el matón que lo inculque, dice su hada Ribera, torciendo el gesto, como si arrugando la nariz fuera a hacer un encantamiento. La alternativa al orden internacional es el desorden, dice su fiel escudero Albares, con el mentón enhiesto, dirigido al cielo, y facundia jactanciosa.

El actual orden internacional por cuyo respeto brama nuestro caballero, reprendiendo incluso a su otrora enamorada, Ursula Von der Leyen, por no defenderlo con suficiente denuedo, sigue siendo, a pesar de su evidente declive, el que concrete la Organización de Naciones Unidas. El falsario, escondido tras una coraza de dignidad, tan brillante como falsa, creía que, del mismo modo que Estados Unidos vetaría cualquier resolución que ilegalizara su intervención en Irán, tampoco Rusia y China permitirían que se aprobara ninguna otra que reprobara el comportamiento de Irán.

Y hete aquí que saltó la sorpresa en Manhattan y, contra todo pronóstico, Moscú y Pekín permitieron que saliera adelante una resolución que condena los bombardeos que sobre países neutrales está realizando la teocracia iraní, declarándolos en consecuencia contrarios a la legalidad internacional. ¿Qué van hacer el donoso caballero, la tímida hada y el menudo escudero? ¿Cómo demandarán a los clérigos reponer la legalidad internacional transgredida? ¿Cuántas reparaciones reclamarán con el fin de resarcir los daños causados?

Se escudarán en los mismos argumentos que los iraníes, que los objetivos son legítimos desde el momento que los países atacados por Teherán consienten que haya en su territorio bases de uno de los agresores de las que además parten algunos de los ataques; que es el único modo que tienen los ayatolás de defenderse de una agresión ilegal; que no se debe condenar al agredido sin condenar al menos a la vez al agresor; que aunque Irán haya violado alguna norma internacional, más y de forma más grave lo han hecho Israel y Estados Unidos… Y es posible que tuvieran razón, pero eso no es el orden internacional que Sánchez y los suyos dicen defender. Lo que exigen, evidentemente de boquilla, es que se aplique el derecho fijado por la ONU, no lo que a Sánchez o a Pezeshkian o a Trump o a Netanjahu les parezca justo. De forma que ya están tardando Sánchez y su monaguilla Robles en ordenar a la fragata "Cristóbal Colón" que ponga rumbo al Golfo Pérsico a imponer a Irán la legalidad internacional que, según la ONU, quebró. A ver si lo hacen, en defensa de su idolatrado derecho internacional. Pero quia. Ahora dirán que lo que es justo es justo, diga lo que diga el Consejo de Seguridad. De acuerdo, pero, para decir qué es justo y qué no lo es, su razón no vale más que la de los demás. Porque es posible que en esta guerra nadie sea inocente, pero menos que nadie, lo es Irán.