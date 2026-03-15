Nos retiramos: los españoles tenemos miedo a Argentina en el torneo de la 'Galletíssima'

Fíjate que tengo buenos amigos argentinos y, siendo sincero, si España no gana el Mundial, que lo ganen ellos, pero he llegado a mi límite de paciencia con el tema de la Finalíssima. Si estás leyendo esto y no sabes lo que es, no te preocupes, porque es normal que estés más pendiente de lo que hace tu club en su particular lucha por sus objetivos que de este torneo que alguien se inventó para no sé muy bien qué y que yo llamo por ello el torneo de la Galletíssima.

En España nos da igual la Galletíssima. No nos importa. Hice una encuesta el otro día en mi cuenta de Twitter y de casi 700 votaciones el 90,2 % votó que le daba igual este torneo. En el Metropolitano, por ejemplo, donde más me muevo, el aficionado está pendiente de la Copa del Rey, de la Champions y de la Liga y firmaría que no se jugase este torneo pachanguero por el riesgo de que algún español o argentino de su equipo se lesione. Y esto pasa en Madrid, en Oviedo y Vitoria donde no quieren descender, en Sevilla, en Vigo luchando por Europa y en cada punto de España donde les preocupa más lo que le pase a su club que esta lucha inexistente de egos.

Pero como es imposible explicarle actualmente a un argentino que este torneo nos da igual, porque según ellos es por miedo, voy a optar por una de mis salidas favoritas, que es asentir, dar la razón y añadir una palmadita en la espalda para que me y nos dejen en paz. Tenéis razón, argentinos, nos da miedo jugar contra vosotros en este torneo tan prestigioso que incluso rivaliza con la Copa Konami del PES. Estamos temblando de miedo y no queremos jugar la Galletíssima porque seguro que nos metéis cinco y vamos al Mundial llorando.

Va en serio, no lo digo en broma, el terror es palpable en las calles de nuestras ciudades. La gente no quiere que la Galletíssima rompa sus ilusiones diarias. "Imagina que nos gana Argentina... ¿Cómo se lo explico a mis hijos?", dicen los padres en los colegios cada mañana. Es tal la preocupación que aquí en Madrid se cierran líneas de metro como la número 6, por si ese es el resultado que nos llevamos en este torneo. Escribo esto y se me pone la piel de gallina.

Argentinos, habéis ganado. No hace falta jugarla. Ni a un partido ni a doble. Ni acá ni aquí ni acó. Sois campeones de la Finalíssima. Enhorabuena. Habéis sido más valientes y sois sin duda los que más 'huevos' tenéis del mundo. Sois superiores a los españoles, no solo en fútbol, también en petanca y no descartemos que Carlos Alcaraz naciese en Buenos Aires y que nos hayamos inventado los 'gallegos' que sea de Murcia.

Con tal de que este torneo de la galleta no se juegue os doy la razón en todo. Con tal de que no se lesionen jugadores importantes de cara a Copa, Champions y Liga os digo todo lo que he dicho anteriormente. Coged el trofeo, lo celebráis allí por incomparecencia del rival y que Ricardo Darín haga una película con la retirada histórica de España. "El secreto de los ojos gallegos" se puede llamar. Y ahí analizáis el pánico de España a no jugar un torneo que igual que se llama la Finalíssima se podía haber llamado la "Súper mega chupi final poderosa".

Los españoles tenemos miedo a Argentina en el torneo de la 'Galletíssima'. Hemos perdido. Ya habéis ganado. Ahora por favor, si nos dejáis, vamos a centrarnos en torneos menores como los que tenemos aquí. Gracias por todo y repito, si España no gana el Mundial, que lo gane Argentina.