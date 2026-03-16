Torrente, presidente, por sobredosis de perplejidad

Desde hace un tiempo siento crecer en mi una parálisis que se deriva del chute plenipotenciario de perplejidad que me lleva invadiendo progresivamente desde hace muchos años. Sí, es una parálisis intelectual y moral, no sé si por ese orden, que me obliga a detenerme y a implorar un receso. Pero no lo consigo, el mundo gira y gira, España marea y marea sin que pueda parar un poco para pensar, para comprender qué es lo que pasa y hacia dónde nos lleva.

Mi cabeza, ni mi corazón, pueden con tantos acontecimientos sucesivos e inmisericordes que no cesan, que me apremian, que me exigen respuestas y juicios a los que no puedo acceder por falta de tiempo material para forjar una reflexión, por mínima que sea, sobre ellos. Para mi desgracia no hay un Maimónides a mano que me pueda proporcionar una guía para perplejos o indecisos, que, aunque no es lo mismo porque la perplejidad antecede a la indecisión, tiene la misma consecuencia: la parálisis.

Durante años pensé que tal laberinto vital era el resultado natural de la riqueza infinita de la realidad y de la simultánea exigencia de actuar en la vida. No hay nadie que pueda conocerlo todo ni pensarlo todo, pero todos estamos obligados a vivir de manera continua, esto es, a actuar comprometidamente, la mayor parte de las veces de manera infundada. Eso tiene poco que ver con el afán de racionalidad ilustrado que impulsó la democracia, ese paraíso extraviado, pero es que no hay otra. Otra laguna más en la que hundirnos sin remedio.

Pero desde hace poco, llevo dándole vueltas en la cabeza a la idea de que hay una conspiración en marcha para producir perplejidad en serie, al menos mientras no se autogenere una mutación genético-biológica que sitúe nuestro cerebro y nuestro corazón en otro nivel de comprensión, más capaz de abarcar todas las cosas que nos requieren para que seamos capaces de decidir algo acorde con alguna sensatez de razones y sentimientos.

Sobre todo, me ha surgido la inquietud con Pedro Sánchez, ese individuo que puede parecer cortito con sifón en inteligencia, en cultura y en ética, pero que nos esta dando una gran lección a todos. Su capacidad para producir acontecimientos de manera continua y asfixiante nos conduce a la perplejidad. Desde ella, nos dirige hacia la indecisión (por incapacidad de procesar) y finalmente nos hunde en la parálisis, que es su fin.

He estado meditando sesudamente y he reconsiderado la inenarrable circunstancia de que el Presidente del gobierno tenga casi 700 asesores trabajando en Moncloa. En realidad, las cifras son contundentes. Más de 1.250 asesores para el gobierno y la mitad de ellos, dedicados en exclusiva al servicio del presidente y su ministro Bolaños. ¿Cuál es en realidad su misión? Exactamente esa: producir la paralítica perplejidad en unos ciudadanos incapaces de analizar el vendaval continuo de decisiones y acontecimientos cuya razón y finalidad no pueden saber y mucho menos valorar.

Se ha dicho de los tontos, que sabido es que somos legión, que su peligro principal no son sus tonterías, sino que no descansan en producirlas, a todas horas, en todo momento, en cualquier circunstancia. No es maldad, no es perversión. Es sencillamente una irresistible inclinación, como si de una ley universal de gravitación tontuna se tratase, que impone la proliferación sistemática de sandeces y boberías. Tan grave es que al final, la necedad y la maldad se dan la mano en sus resultados prácticos.

Pero en el caso de Pedro Sánchez y su corte, los malvados han aprendido de los tontos a no descansar. Como son finitos, como todo el mundo, necesitan ser muchos para anegar de acontecimientos nuestras vidas con el objetivo esencial de que tal profusión de estímulos imposibles de analizar y sopesar nos conduzca a la invalidez civil y política. Cada uno, una mala idea al día. Es perfecto. De ese modo, siempre mandarán, siempre dictarán, siempre manipularán.

Fíjense en dos cositas. ¿Cómo saber qué pasa con Irán y su guerra? Imposible. Nadie tiene acceso, como es lógico, a los planes reales de unos y otros. Pero hay una legión de opinadores que reciben instrucciones del comando Moncloa y que llevan atosigando al personal con la bondad de Irán, Hamás, China y demás democracias "ejemplares".

No a la guerra, dicen, manque vean machacados sus derechos y libertades cientos de millones de personas. No a la guerra, pero sí a la revitalización de la Guerra Civil. No a la guerra, pero sí a la guerra contra los odiosos derechosos. Miles de mensajes en todas partes tienen su efecto: parálisis del juicio y testeo de su eficacia propangandística en las elecciones de Castilla y León. (De paso nadie hablará del infame Zapatero y los asquerosos chanchullos de la caverna monclovita en los juzgados).

La segunda. El petróleo, la gasolina y el gasoil. Carísimos, acercándose aceleradamente a los dos euros el litro, una puñalada para el poder adquisitivo de la mayoría nacional. Pero, claro, todo es causa de las derechonas del mundo y su Sí a la Guerra (mandar barcos, emplear aviones y demás no tiene que ver con la guerra, claro). ¿Bajar el IVA para ayudar a la gente? Eso no, por favor. Imposible reducir el gasto del Estado que es el que contrata a los asesores y enchufados que no descansan en la fabricación de acontecimientos e interpretaciones.

Si repasan los últimos siete años de gobierno, no hay día en que no se manufacturen píldoras anticognitivas sucesivas e insistentes que no tienen otro fin que provocarnos perplejidad y parálisis cerebral permanente, desde decretos a órdenes, desde medidas o contramedidas, desde instrucciones a ¿Cómo procesar tal sobredosis de trances y lances? No se puede. Yo no puedo. ¡Torrente, presidente!