El 'same vibes' de Pepe Álvarez y Mojtaba Jameneí

"Tengo que buscar un titular donde aparezcan estos dos pájaros y que no sea largo". Pensaba en voz alta y mi señora esposa, que está a la última, contestó "pon same vibes, en las redes sociales es una expresión muy común". "¿Y qué quiere decir?", le pregunté. "Que están en el mismo rollo, en la misma onda. Se hacen muchos memes". Pues… ni por encargo. Buen titular.

Pese a la distancia y a las aparentes diferencias, las decisiones de ambos personajes desencadenan un resultado similar: que la tiranía de los ayatolas continúe. A balazos los directamente interesados, porque lo suyo va de supervivencia y en lo que a Pepe Álvarez respecta, como portavoz de un discurso pacifista insustancial cómplice de la tiranía. Pepe habló a los poco más de 50 asistentes que hacían como que le oían, frente a la catedral de Barcelona, y terminó su arenga entonando la versión de Viva la gente de Enrique y Ana: "Con más gente, a favor de gente / En cada pueblo y nación". El secretario general de la UGT fue el único sindicalista que intervino (Unai Sordo de CCOO prefirió no hacer el ridículo) en una de las concentraciones del "NO a la guerra" celebradas el pasado 14 de marzo. Actos convocados por los habituales de "las fuerzas del trabajo y la cultura" -como se decía en tiempos de Marcelino Camacho- y 143 organizaciones/chiringuitos. Pepe está contra la guerra y por la paz. Rechaza la agresión injustificada de Trump y Netanyahu. Quiere un Irán libre, democrático. Sin autoritarismo. Lo que no termina de explicar es cómo piensa convencer a los ayatolas para que se aparten y permitan a los iranís decidir su futuro.

"Decir 'no a la guerra' es algo así como decir 'no al cáncer de próstata'. El problema es otro: qué haces cuando la guerra existe", se pregunta en una reciente entrevista, Amelia Valcárcel (catedrática de Filosofía Moral y Política, además de socialista). "En Irán hay, digamos, dos grupos -explica Valcárcel-. A los homosexuales que insisten en ser hombres y no trans, a esos los cuelgan. A los que dicen que tienen alma de mujer, los castran y los catalogan como mujeres". Quizá la UGT podría enviar una delegación a Teherán, encabezada por su secretario general, para convencer a los ayatolas de que eso de colgar homosexuales no está bien. ¿Qué hace esa izquierda cuqui y demagoga para acabar con el mal? ¿Para vencerlo? Porque el mal existe. Lo explicaba el papa Francisco: "Con Satanás no se puede dialogar. Jesús lo echó. Si tu comienzas a dialogar con Satanás, estás perdido".

Unos días antes del mitin del secretario general de la UGT, el nuevo líder supremo de Irán habló al mundo. A Mojtaba Jameneí lo designó el pasado 8 de marzo la Asamblea de Expertos del Liderazgo (formada por 88 clérigos), que es el órgano al que la Constitución encomienda esa tarea. "Los expertos del liderazgo estudiarán y consultarán sobre todos los alfaquíes que reúnan los requisitos recogidos en los principios 5 y 109 y elegirán entre ellos a uno" (Principio 107 de la Constitución de la República Islámica de Irán). Según los expertos, el hijo de Alí Jameneí -muerto en un bombardeo de la aviación israelí- posee las facultades que exige el Principio 5: "En la República Islámica de Irán la gestión y el imanato están a cargo de un alfaquí justo, virtuoso, conocedor de su época, valiente, eficaz y hábil, y asumirá esta responsabilidad de acuerdo con el principio 107". Y las cualidades exigidas en el Principio 109 están por ver si las tiene. Pero, una vez que te has sentado donde antes lo hicieron Jomeini y Jameneí, a ver quién es el guapo que te chista. Son estas: "Condiciones y cualidades del líder: 1. Tener la competencia cognitiva necesaria para emitir dictámenes religiosos sobre aspectos diversos de la jurisprudencia islámica; 2. Ser lo necesariamente justo y virtuoso como para desempeñar el liderazgo sobre el pueblo musulmán; 3. Tener visión política y social, inteligencia, valor, capacidad y aptitud administrativa suficientes para desempeñar el liderazgo". Aquí, damos una patada y nos salen diez líderes y sin necesidad de expertos.

Mojtaba Jameneí se dirigió al mundo con un mensaje leído en la televisión estatal por un presentador. Él está en la clandestinidad y no asoma el pescuezo, temeroso de que se lo rebane un sionista. Desde su escondite clamó: "Les aseguro a todos que no renunciaremos a vengar la sangre de sus mártires. Cada mártir de esta nación, ya sea el gran guía o cualquier otro miembro del pueblo, es el punto de partida de una venganza distinta. Parte de esa venganza ya se ha llevado a cabo, pero mientras no sea completa, este asunto seguirá abierto". Al igual que sucede con Pepe Álvarez y su ansiada paz, el señor Jameneí no precisa en qué consiste, en este caso, su venganza. Pero a él sí hay que tomárselo en serio. A Pepe, a sus sindicalistos y a los artistas de variedades, no hace falta. Ni ellos mismos se lo creen.

Continuó el líder supremo arengando a los suyos: "¡Hermanos combatientes! El pueblo exige que continúen con una defensa eficaz y humillante para el enemigo. También es esencial utilizar la palanca del cierre del estrecho de Ormuz. Se han realizado estudios para abrir nuevos frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería vulnerable. Estos frentes se activarán si la guerra continúa y según los intereses superiores de la nación". Habrá notado el lector que el líder supremo es un poco fantasma. ¿"Una defensa eficaz y humillante", cuando los han machado? Y ¿no les recuerda a esas manifestaciones donde van cuatro y los sindicalistas rugientes hablan de 400 mil? ¿Están o no en el same vibes el ayatola Jameneí y Pepe Álvarez? Cada uno en su estilo, claro.

Y acaba el discurso despidiéndose de esos terroristas que Irán tiene en nómina para matar a diestro y siniestro: "También doy las gracias a los combatientes del frente de resistencia… Sin duda, la cooperación entre los miembros de este frente acelerará la liberación de la amenaza sionista. Como hemos visto, el valiente y creyente Yemen no ha dejado de defender a los oprimidos habitantes de Gaza; el devoto Hezbolá ha acudido en ayuda de la República Islámica a pesar de todos los obstáculos, y la resistencia iraquí ha seguido este camino con valentía". Y hasta aquí lo más destacado del mensaje del líder supremo. ¿Lo leerá la izquierda Flower Power?

Apocalipsis 3. "13. El que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias; 15. Conozco tus obras: no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente!; 16. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca". No es tiempo de tibiezas. Tampoco de fanfarrones ni demagogos. Malos tiempos para la lírica.