Si te acongoja el calendario del Atlético, no estás preparado para ganar títulos

Vamos con una columna antipupera de manual. De las que me gustan. De esas que me hacen odiar aún más la falsa leyenda del Pupas del Atlético de Madrid, porque me hace gracia cuando algunos te ponen calendarios con partidos complicados seguidos en marzo o abril y hablan del infierno. ¿Queréis títulos? Pues los rivales son así. Ni más ni menos. Te guste o no. Los títulos se ganan encontrándote en el camino a los mejores y si no estás preparado para ello, no molestes a los que sí.

Si quieres tranquilidad como aficionado del Atlético de Madrid recuerda la Copa Intertoto o piensa en jugar la Conference y no la Champions. Ahí seguro que no te toca medirte a Real Madrid y Barcelona tan a menudo. O intenta que tu equipo no llegue a semifinales y finales de Copa tres años seguidos. Así estarás más relajadita/o con los partidos y vivirás con más tranquilidad. A mí personalmente me ponía más nervioso jugar ante equipos como la Vojvodina o el Gloria Bistrita. O llegar a final de temporada o mucho antes y solo ver un partido por semana. Seré masoca, no lo sé.

Centrando ya el análisis en la Champions, solo se ha sufrido cuando el lateral derecho tenía al de siempre. Con Nahuel no se compite. Es una moneda al aire. Sin él, el equipo mantuvo la seriedad en Londres y Julián fue decisivo para sentenciar el pase. Gol y asistencia. Hancko y Musso, también vitales y la sensación de que la eliminatoria ha sido sencilla en líneas generales. Un poco de tensión y ya. Disney comparado con lo que pasó en la Copa del Rey en el Camp Nou.

Ahora bien, cómo se nota cuando el Atlético cuenta con el Julián Álvarez real. No el que le secuestró y se hizo pasar por él meses atrás. Este Julián sí es la estrella y la luz que puede guiar al Atlético. El que disipa las dudas del 1-0 del Tottenham con un golazo por la escuadra. O el que sentencia del todo el pase poniendo el 2-2 en la cabeza de Hancko cuando los Spurs volvían a sacar la cabeza. Ese sí es Julián.

Por cierto, no me parece casualidad que en la competición donde se ha visto al peor Julián, es decir la Liga, sea el torneo donde apenas hay opciones de luchar. No digo que sea solo culpa suya, pero si a Barcelona o Real Madrid les quitas su principal fuente de goles desde noviembre a marzo otro gallo les cantaría. Con Julián, el de verdad, todo cambia y ahora le queda lo más difícil, hacer historia siendo campeón en Copa y por qué no, llegando a lo más alto en Champions.

En cuanto al breve sufrimiento de anoche, no creo que se deba obviar un hecho fundamental. El Atlético ha tenido que defender grandes ventajas contra equipos que no tenían nada que perder. Jugar así es, entre comillas, más fácil, porque te dan por eliminado y si pierdes es lo lógico. Si ganas es un milagro. El que tenía mucho que perder era el Atlético y ha pasado las dos veces, por lo tanto habrá que darle el beneficio de la duda al equipo del Cholo.

Lo dicho, toca calendario de locos. De maravillosos locos. Y sobre todo de equipo grande. Ahí te quiero ver Atleti. El infierno es otra cosa. Esto es un desafío y esta vez te toca superarlo.