Objetivo ultra: dinamitar la entente Israel - Estados Unidos

Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de los USA, abrió el cajón derecho de su escritorio y cogió con delicadeza un libro desgastado por el uso y el paso del tiempo. Es una antigua y rara edición. La primera traducción al inglés de Los Protocolos de los sabios de Sion, de Sergi Nilus, publicada en Londres en 1920 por la editorial Eyre & Spottiswoode. Kent lo ojea y comienza a escribir un mensaje en X : "… Y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión ejercida por Israel y su poderoso lobby estadounidense". Adjunta la carta dirigida al presidente en la que le comunica su renuncia y le da a 'publicar'. En su misiva, Kent advierte a Trump de que ha sido engañado por una "campaña de desinformación" para que lanzara el ataque contra Irán. Al igual que sucedió años antes con la invasión de Irak, de la que también culpa al Estado judío. Según afirma, el engaño de Netanyahu buscaba hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida". Salió de X y volvió su mirada hacia el libro abierto. Leyó unos párrafos: "Se convertirán fácilmente en peones de nuestro juego… Nos las ingeniaremos para hacer elegir presidentes que tengan en su pasado alguna tacha o algo que esconder. Se convertirán en fieles ejecutores de nuestras ordenes por temor a que revelemos sus vicios". Reafirmado en sus prejuicios, los de un antisemita, Kent lo devolvió al cajón. "Los Protocolos de los sabios de Sion" es un libelo publicado en Rusia en 1905. Detalla, en 24 capítulos, el plan judío para dominar el mundo. Es el libro de cabecera de los pogromos. Su secuela más dramática: el Holocausto.

Al exjefe de contraterrorismo, el FBI le estaba buscando las vueltas por filtrar información al periodista ultra Tucker Carlson. Y la CIA investiga a Carlson por sus contactos con Irán. A la Liga Antidifamación (ADL) -una organización estadounidense dedicada a la vigilancia del antisemitismo- no le extrañan las declaraciones de Joe Kent, que en su carrera política mantuvo contactos con movimientos supremacistas blancos. "Estas acusaciones recurren a viejos estereotipos antisemitas ".

Días después de su renuncia, Joe Kent insinúa que agentes israelís podrían estar detrás de la muerte del ideólogo Charlie Kirk . Lo hace en el programa de su colega Tucker. "Kirk, me miró a los ojos y me dijo en voz muy alta: Joe, evita que entremos en guerra con Irán. Cuando uno de los asesores más cercanos de Trump, que aboga abiertamente porque no entremos en guerra con Irán y que al menos reconsideremos nuestra relación con Israel, es asesinado públicamente de repente y no se nos permite hacer preguntas, eso es un dato importante. Un dato que debemos analizar". Ambos, Carlson y Kent, forman parte de una operación política que pretende quebrar el apoyo de la Administración republicana al Estado de Israel. Buscan confundir con suspicacias el ego de un fanfarrón, ("Te han engañado los judíos"). Es más peligrosa que las manifestaciones de la izquierda, porque enfrenta a Trump con una parte de su base sociológica en año electoral. Los artífices, escondidos tras un discurso aislacionista, aparecen como una suerte de quinta columna iraní en los USA. Cambian los nombres, no los objetivos. El 31 de agosto de 1935, el Congreso americano aprobó la primera Ley de Neutralidad como respuesta al avance del nazismo.

Lo que sigue es una secuencia, incompleta, de declaraciones realizadas por importantes miembros del MAGA, que precedieron a la dimisión del director de Contraterrorismo. El pasado 4 de marzo, el New York Times informa que Tucker Carlson había visitado en tres ocasiones -entre enero y febrero- al presidente en la Casa Blanca, "argumentando que Israel no debería obligar a Trump a actuar". El 28 de febrero, Jonathan Karl, corresponsal jefe de ABC News en Washington, difunde unas declaraciones de Tucker: "El ataque a Irán es absolutamente repugnante y malvado ". El 7 de marzo, abcNEWS publica una amplia información recogiendo el malestar entre destacadas figuras de la extrema derecha: desde el ideólogo Steve Bannon hasta la periodista Megyn Kelly . Previamente, el 3 de marzo, Tucker acusaba al Mossad de organizar atentados con bomba en Arabia Saudí y Qatar. La intoxicación es desmentida . "¡No más guerras extranjeras, no más cambios de régimen! Lo dijimos mitin tras mitin, discurso tras discurso. Trump, Vance… En lugar de eso, tenemos una guerra con Irán por parte de Israel", clama una defraudada excongresista trumpetera. Y lo último, la insinuación de Joe Kent: ¿Mataron agentes israelíes a Charlie Kirk? La conspiración comienza a rodar.

¿Es el secretario de Estado Marco Rubio un bocazas? Me lo pregunto porque fueron unas declaraciones suyas las que dieron argumentos a la insidia ultra para afirmar que "el presidente había sido manipulado por gobiernos extranjeros", en palabras de la portavoz de la Casa Blanca. El señor Rubio comparece ante los medios el 2 de marzo . Sus explicaciones provocan la pregunta de un periodista: "¿Está diciendo que Estados Unidos se vio obligado a atacar debido a una inminente acción israelí? Respuesta: "Obviamente, éramos conscientes de las intenciones israelíes y comprendíamos lo que eso significaría para nosotros".

El secretario de Estado calificó la capacidad de Irán de "infligirnos daño" como "un riesgo inaceptable". Para él inaceptable. Riesgo existencial para Israel. Es la diferencia entre hacer política en Washington o morir bombardeado por unos ayatolas chiflados que te quieren muerto. La diferencia entre el aislacionismo o el campo de exterminio. La diferencia entre los dirigentes de medio pelo que se pavonean y los que se han curtido en la lucha por existir. ¿Cuánto tardarán las franquicias trumpeteras en Europa en desempolvar Los Protocolos?