No sé si se han enterado, pero la polémica del derbi es única y exclusivamente la roja a Fede Valverde. No hay más. Y por supuesto no es roja cazar a un rival por detrás, yendo al tobillo sin opción de dar al balón. Es fútbol, señoras y señores. Todo lo contrario que lo de Marcos Llorente. La conclusión es clara, concisa, meridiana y todos los sinónimos que ustedes quieran: es falta de Marcos Llorente por levantar el césped del Bernabéu con su cabeza.

Ustedes dirán que estoy excediendo los límites de la ironía, pero es que otros límites se están sobrepasando aún más. Por ejemplo el nivel de algunas retransmisiones. No pido tampoco que se grite "Forza Atleti" o que aparezca el bendito Futre gritando gol como en la final de Copa de 2013, hecho por el cual jamás le volvieron a contratar, sin embargo, sí pido que cada ataque de un equipo no suene a "bueeeeeeeeeeeeno, ufff, ay, casi, dios, qué genio, vaya maravilla"... y el del otro suene a funeral. Porque el tiro de Fede Valverde al palo fue orgásmico y el tacón de Giuliano para Lookman fue un mero pase acertado.

Fuera de eso, el relato ya está montado. ¿Es roja a Valverde? Lo demás da igual. Que a Marcos Llorente, Carvajal se lo llevase por delante provocando que el 14 colchonero se diese un golpe descomunal con la cabeza en el suelo no entra dentro de la polémica. Cualquiera dice que es penalti. El relato ya dice que no es nada y como no es nada si dices lo contrario eres un ultra. Ellos no, pero tú sí eres un ultra con la bufanda en el cuello.

Tal ha llegado el acoso y derribo a todo lo que se salga del relato que hoy un medio ha publicado que el Atlético no menciona al Real Madrid en sus tuits sobre el partido. Sin ni siquiera comprobar si esto pasa en todos los partidos. ¡Sorpresa, pasa en todos los partidos! ¡Pero qué más da si tenemos una noticia atizando al Atlético! Soy periodista deportivo orgulloso de serlo, pero no me extraña que los seguidores del Atlético nos tengan manía. Así de claro. No a todos. Pero algunas cosas son bochornosas. Entre el servilismo y la manía que le tienen a cualquiera que rompa el duopolio... Mejor me callo.

Sinceramente, poco puedo hablar del derbi. Ves la jugada de Carvajal a Llorente y el derbi ya está decidido. Está orientado. Bien el Atleti intentando una vez más competir aunque sea muy muy muy difícil hacerlo en esta Liga. Me gustó el equipo, no me gustó contra lo que tuvo que combatir. Ahora toca parón, que no se lesione nadie, rotar ante el Barcelona en Liga para evitar el Virus FIFA y a por Champions y Copa. Al que le guste bien y al que no, que ponga un tuit.

Por último, mensaje para el que lo quiera coger y voy a ser textual. Los del Barcelona: "Es que el Atlético le pone el... al Madrid". 5-2 en la primera vuelta, ellos palmatori en el Bernabéu y el Atleti llevaba seis derbis ligueros sin perder. Los del Madrid: "Le ponen el... al Barcelona". 4-0 en Copa y el Barcelona eliminado por el equipo del Cholo. Si eso poner el... mejor dejemos el fútbol y que los cuatro gañanes que hay en Twitter dominen el fútbol. En fin, que es falta de Llorente al césped del Bernabéu, ¿no?