Un decreto tramposo para acabar con las nucleares por la puerta de atrás

El Gobierno de Sánchez carece de mayoría parlamentaria para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, razón por la cual sigue gobernando a base de parches disfrazados de decretos. La condición tramposa del sanchismo se pone de manifiesto una y otra vez con la elaboración de continuos decretos, previstos para resolver situaciones de urgencia y no para que el Gobierno los utilice de manera fraudulenta, como viene haciendo el sanchismo desde el año 2023.

Como era de esperar, el Real Decreto de ayudas económicas por la guerra de Irán, que este próximo jueves será sometido a aprobación en el Congreso de los Diputados, esconde determinadas medidas de profundo calado que tienen que ver con el sector energético y su desarrollo futuro. Entre ellas destaca por su gravedad la promoción del cierre de las centrales nucleares, un despropósito mayúsculo en términos económicos contrario al criterio de nuestros socios europeos, que están haciendo de la energía nuclear uno de los pilares de su mix energético.

Sánchez mantiene su guerra particular contra las nucleares por motivos sectarios, compartidos al pie de la letra con sus socios ultraizquierdistas. Bajo el pretexto de la lucha contra el cambio climático, España tiene una estructura de energía especialmente precaria, como se comprobó con toda su crudeza en el apagón de abril del año pasado. No solo eso. La demagogia izquierdista del sanchismo priva a nuestra economía de una energía barata y eficiente a cambio de mantener costosas macroplantas renovables, con un resultado en términos ecológicos que desmiente lo que pregona la propaganda gubernamental.

El ejemplo más cercano lo tenemos en Francia, que ha reducido sus emisiones de gases invernadero tras apostar por la energía nuclear, otorgando mayor estabilidad al sistema y limitando la necesidad de recurrir a combustibles fósiles. Los datos muestran a tal efecto la paradoja de que el modelo energético español, pese a la apuesta por las renovables, no solo no reduce de forma significativa las emisiones de CO2, sino que acaba generando más contaminación, mayores costes y una mayor dependencia exterior que los países que han apostado por la energía nuclear.

Acierta el PP al pedir explicaciones al Gobierno sobre esta burda trampa, introducida en el articulado del decreto que se votará esta semana en el Congreso de los Diputados. Feijóo no puede dar su aval a un texto contrario a los intereses de España y al propio programa político del Partido Popular, que defiende el mantenimiento de las centrales nucleares como un eje fundamental de nuestra estructura generadora de energía.

Sánchez es ya el único gobernante de un país desarrollado que rechaza la energía nuclear, la más limpia y eficiente, puramente por motivos ideológicos. La oposición no puede hacerse cómplice de semejante despropósito, y menos cuando el Gobierno lo plantea como un trágala, camuflado entre algunas otras medidas de corte razonable.