El presidente de la Generalidad catalana, el socialista Salvador Illa, ha prometido un plan de 400 millones de euros para reforzar en Cataluña las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez destinadas a paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. El hombre habría sido más generoso pero dice que no puede porque no tiene presupuestos, mensaje dirigido al beato Junqueras de parte de un socialista de misa.

Lo cierto es que 400 millones no son nada, dos botes del Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado. Ahora mismo hay un acumulado de 49 millones de euros en el Eurojackpot de la ONCE. Y viene Illa con una oferta de 400 millones para ayudar a las familias, a los payeses, a los pescadores, a los transportistas y a las empresas en apuros. Hay más sectores afectados que millones, ha dicho Illa, quien los anunció como si salieran de su bolsillo, con esa cara tan suya de inspector de Hacienda que sufre alguna clase de tenesmo.

El caso es que de esos 400 millones, un total de 154 en concreto, se destinarán a "la aceleración de la transición ecológica y energética y a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles", según ha avanzado la "Chene" en su televisión regional. Ojo al piojo. 154 millones, el 38,5% del plan, para la saca. Golpe perfecto con una "línea de crédito para financiar proyectos de energía renovable, impulso de los parques públicos fotovoltaicos, biogás para generar biometano, proyectos cooperativos de participación ciudadana e impulso de la compra pública verde para priorizar el despliegue de energías renovables". Transición ecológica en estado puro, pasar de la nada a multimillonarios pagando el pueblo. PSOE skyline, Forestalia style.

Se ignora si el pelotazo caerá poco o muy repartido, cuántos familiares y amigos se comprarán tres coches y un chalet en un año, si las parcelas a destruir estarán en la Costa Brava o en la Costa Dorada, en el mar o en la montaña o si pasado el tiempo habrá condenas. Pero se sabe seguro que se simplificarán los procedimientos para obtener "licencias de autoconsumo" a fin de facilitar la implantación de la cosa. Ya se sabe. Gente que vive con vistas a un patio interior generando energía solar para acceder a Internet. Yo tengo el "power" y tal. Autoconsumo, el anarquismo verde. Y es que quien paga facturas de 160 euros por la luz o el gas es un tolay.

Algún día se informará de que con la Guerra de Trump hubo quien se hizo rico con el estraperlo de licencias de autoconsumo o llenando montes y sembrados de parques eólicos, fotovoltaicos y renovables.