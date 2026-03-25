La cruel e ilógica soledad del candidato más votado

Partamos de una quimera chorra –o no tanto, a tenor de cómo se informan algunos–. Imaginemos a un paisano que, a la manera de Rick Grimes, el protagonista de The Walking Dead, despierta de un coma y se entera, a través del pleno parlamentario de este miércoles, de que hay una guerra en Irán. Concluiría, tras escuchar a Sánchez y a sus enanitos, que PP y Vox habrían bombardeado Teherán, Bagdad y, si me apuran, cubierto con sal las ruinas de Cartago; tras atender a Abascal, que Feijóo es un siervo acomplejado del presidente del Gobierno y que tiene por misión principal suicidarse, licenciando al único partido –amén de UPN y Foro Asturias, quiere decirse– con el que puede alcanzar la mayoría parlamentaria en las próximas generales.

Feijóo, el candidato más votado, el que más diputados suma, recibió palos de todos; Abascal, de todos, menos de Feijóo. Vox crece a la par que la mayor parte de sus fundadores se rebela contra los intereconómicos que mecen la cuna de Bambú y el presente politburó antepone el napalm a la diplomacia cuando toca abordar con Génova de las cosas del comer. Mientras, Sánchez se frota las manos. Hace un par de meses, una garganta de seda de Moncloa me reconocía: "Las generales están perdidas; la vista está puesta en 2028 o 2029. Vox será un dolor de muelas inaguantable para el PP. Ese Gobierno será de cristal. Y ahí es cuando volveremos, aupados por una mayoría plurinacional". La jugada es descarada. A la colonización de las instituciones remito, así como, a falta de la resolución del concurso, al inminente canal de TDT de José Miguel Contreras, CNN 7, que se atisba como la reserva espiritual del sanchismo mediático, como un refugio para Intxaurrondo, Cintora, Ruiz y derivados en el caso de que un Ejecutivo de centro-derecha haga limpia en el ente público.

Eso, ya digo, me lo contaron antes del gatillazo voxero en Castilla y León y de la guerra contra los ayatolás. Ahora, "The Times They Are A-Changin’", como cantaba Dylan.

Al lío. Feijóo le reprochó a Sánchez su "ejercicio de oposición al Gobierno de hace veintitrés años". El marido de Begoña y el hermano de David rememoró aquel 15 de febrero de 2003 en el que vivió "a pie de calle el orgullo y el coraje de una sociedad" que se manifestó masivamente contra la guerra de Irak –a saber; lo mismo estaba de botellón–. El presidente mezcló aquel conflicto con el de Siria, la crisis migratoria y la cesta de la compra, ea, y dijo que, del trío de las Azores, el más malo fue Aznar por no pedir perdón, a diferencia de Bush y Blair.

"La historia se repite –continuó Sánchez–. Esta vez, no como farsa, sino como tragedia". Mientras Rafael Hernando discutía con Pablo Bustinduy, el presidente del Gobierno acusaba a las "señorías del PP y de Vox" de contribuir "con su apoyo y su silencio" al "desastre absoluto": "Callar ante una guerra injusta o ilegal no es prudencia ni lealtad, sino un acto de cobardía y complicidad". A las 9:24, Ortega Smith atravesó el hemiciclo y puso rumbo al gallinero, mientras el padre de su ahijada miraba el móvil. A las 9:31, nadie escuchaba al doctor, que encadenaba letanías de Premio Espasa de Poesía –no es justo esto, no es justo lo otro, lo ingenuo tal, lo ingenuo cual…– y mostraba presunto músculo internacional: "Tenemos voz y voto y vamos a usarlo en beneficio del interés general de España y de la Humanidad". Todos los diputados del PSOE, algunos de Sumar y el Gobierno entero le ovacionaron como el Bernabéu a Vinícius en el derbi.

Rufián dijo que Feijóo pronunció su mejor discurso –cuando tu enemigo te elogia, malo–. El presidente del PP estuvo bien, nobleza obliga, pero deslumbrar, lo que se dice deslumbrar…, pues tampoco. Tiró por los misiles islamistas con el gepeto del presidente español: "Algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra". El genovés alfa describió a Sánchez como un tipo "conflictivo", que "no ahuyenta el conflicto ni en su casa", "dentro de su partido, con sus socios de investidura, con las Cortes, a las que ignora, con el poder judicial, al que insulta". "No soluciona ninguno –añadió–. Por eso ha decidido entregarse a causas universales. Pero es que también está en conflicto con la paz. Porque lo único que ha hecho ha sido enfrentar a todos los españoles". Bueno, vale, correcto.

Feijóo resumió la posición del PP: "No a la guerra y no a usted". Hurgó en la herida de los presupuestos y le recordó que "no tiene derecho a saltarse el debate parlamentario": "No es usted un director. ¿O sí? Si hasta Ucrania, que está en guerra, ¡ha aprobado sus presupuestos!". Enumeró los bochornos del Ejecutivo, se acordó del apagón, pidió garantizar la continuidad de las nucleares y le bajó los humos internacionales: "Usted ha venido a informar sobre la guerra y es el presidente europeo que menos información tiene, porque es excluido en todos los foros internacionales. ¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa". "¿Quién, quién?", preguntaba algún diputado socialista. Además, le tildó de "pacifista de pacotilla" por no invocar el derecho internacional "cuando Irán ejecuta a miles de mujeres, homosexuales o disidentes" y le afeó que esté "mezclando el nombre de España con la peor calaña del mundo". Los suyos también le aplaudieron, faltaría más.

Abascal acertó parcialmente en su enfoque: "Las bombas del exterior evitan que se hable de lo que pasa en el interior". Nihil obstat. El presidente de Vox dijo que Sánchez "necesita que el debate esté en Irán, en Ucrania, en Palestina o en Groenlandia" para no hablar, por ejemplo, sobre el accidente ferroviario de Adamuz: "Este Gobierno tiene más prisa en ocultar las pruebas de ese crimen que en restablecer la seguridad en las vías y en las carreteras". Luego, atizó al PP. Por mil frentes: por votar en Europa a una comisión en la que se incluyó a Teresa Ribera; a Juanma Moreno, por arrancar "cientos de miles de olivos"; a Feijóo, por seguir "ocupado, desde 2023, en destruir la alternativa", y al "entorno" del gallego, que ha "proporcionado y patrocinado todos los argumentarios con los que usted –Sánchez– hoy va a atacarnos en esta tribuna". Segundos antes, aseguró que "acabará llegando a España un gobierno patriótico". Pues, dadas las circunstancias, no sé yo.

Verónica Martínez Barbero, de Sumar, con camiseta antitaurina, cantó a la "flotilla internacionalista" de Pablo Iglesias y denunció "un asedio medieval contra un pueblo entero", o sea, contra la dictadura comunista de Cuba. También instó a "combatir al fascismo fósil": "El no a la guerra es un sí a las renovables". Igual la vemos en unos días grabándose en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection de La Habana, como el Ana Rosa de Canal Red. Rufián, con acierto: "Señor Feijóo, ¿no se da cuenta de que Vox va a por ustedes? ¿Que Vox les desprecia más que al PSOE?". Más, no sé; lo mismo, no lo dudo. El portavoz de ERC atizó a Azcón por meterse con el físico de "la mujer más poderosa de la democracia", la viseprecidenta que se dirige al presipicio andaluz: "Azcón, ¿qué pasa? ¿Que es George Clooney? ¿No tienen ningún comentario sobre esa burrada? ¿Es Torrente, presidente 2?". María de las Mercedes Aizpurua, la condenada: "No a la guerra, sí a la paz, a la diplomacia y a la soberanía de los pueblos". Al menos no gritó "gora Anboto". El PNV aburrió, el del BNG dijo grazas y quedóse tan contentiño y Belarra pidió "salir de la OTAN". Florentino Fernández, digo, Patxi López, soez, sacó las uñas por sus socios que se quitaron el pasamontañas: "¡Ya vale de esa utilización de mierda! ¡Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia!". Tellado, ausente en la sesión, peregrinaba a Mérida para pactar con una caries sin la que Guardiola no puede ir ni a la vuelta de la esquina.